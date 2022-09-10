У Зеленского высмеяли бредни России о "перегруппировке" сил на востоке

Подоляк отреагировал на версию РФ о "переброске" войск / Коллаж Википедия, Офис президента, УНИАН

Бегство вражеских войск из оккупированных населенных пунктов является главной целью путинской "спецоперации" - они "героически" освобождают Украину от своего присутствия, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

По его словам, деоккупация населенных пунктов, которая происходит сейчас в Херсонской и Харьковской областях, шокирует российскую сторону и ослабляет их уверенность в безнаказанности.

"Наконец-то российская "специальная военная операция" возвращается к изначально заявленной цели, которую не все сразу поняли - российская армия активно освобождает украинские территории от своего же присутствия. К сожалению, оставляя на этих территориях традиционные метки русского мира - разрушенные села, разграбленные дома, свои грязные "места массовой лежки", - заявил Подоляк.

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Советник главы ОФ также подчеркнул, что ожидает новой операции по свертыванию и оперативной переброске личного состава россиян, "если они успеют".

"На этот раз в места постоянной дислокации - в Бурятию, Тыву и на Дальний Восток", - резюмировал Подоляк.

Ранее Главред писал, что в Минобороны РФ заявили о том, что паническое бегство оккупантов с территории Харьковской области якобы организовано для достижения целей "спецоперации".

Было решено перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении, говорится в сообщении Минобороны РФ.

С этой целью, якобы в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию так называемой "ДНР".

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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