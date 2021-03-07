Убийство полицейской в Киеве: задержана подозреваемая

Возможная убийца правоохранительницы задержана, поделился Андрей Крищенко / УНИАН

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что задержана подозреваемая в убийстве сотрудницы полиции в столице.

Правоохранители выясняют мотивы, по которым было совершено убийство в Киеве, говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

Крищенко добавил, что задержанная и жертва дружили.

"...Следователи отрабатывают все версии содеянного…", – отметил он.

Напомним, в Дарницком районе Киева на ул. Бажана 7 марта около 3 часов утра обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Позже СМИ выяснили, что у погибшей было при себе удостоверение сотрудника полиции.

Журналист Виталий Губин написал, что жертву нашли недалеко от входа на станцию метро Вырлица. По его сведениям, на теле правоохранительницы обнаружены более 40 ножевых ранений.

Начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство. В Украине максимальное наказание за убийство – пожизненное лишение свободы.