Учения Sea Breeze: эксперт предупредил об угрозе столкновения с РФ

Катера ВМФ Украины / mil.gov.ua

На фоне учений Sea Breeze-2021 с участием Украины и стран НАТО в Черном море отсутствует флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер Москва, а также два современных фрегата, сообщил военно-морской эксперт, капитан І ранга Андрей Рыженко.

Как рассказал он в эфире канала Украина 24, в Черном море РФ оставила корабли меньшего класса, есть фрегаты, многие из которых 80-х годов 20-го века, а также ракетные катера и десантные корабли.

Эксперт уточнил, что РФ также располагает кораблями разведки, которые осуществляют слежение за учениями Sea Breeze.

"Также на каждые учения в море выходят подводные лодки. Напомню, что в марте впервые за 30 лет Черноморский флот вывел все шесть своих подводных лодок, когда в Румынии проходили учения "Морской щит". Когда я возглавлял учения Sea Breeze в 2017 году, их было три", - отметил он.

По его словам, возможность столкновений повышается, "потому что корабли находятся в море, на них есть оружие, оружием управляют люди".

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Также эксперт обратил внимание на градус напряжения, который сейчас есть со стороны россиян.

"Хотя в 1998, 1999, 2001 годах они принимали участие в этих учениях. Но после того, как к власти пришел Путин, политический нарратив России изменился. Хочу отметить, что командиры кораблей Sea Breeze получили четкие указания о том, что безопасность на море является основным требованием, никакого провоцирования со стороны Sea Breeze в отношении кораблей Черноморского флота не будет. Но если будут нелегальные требования что-то там остановить, оставить – этого тоже не будет", - Рыженко.

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Напомним, 23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.

ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.

Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.

Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.