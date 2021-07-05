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Учения Sea Breeze со странами НАТО: эксперт предупредил о возможных провокациях РФ

5 июля 2021, 01:38
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Олег Жданов оценил вероятность захода кораблей РФ в акваторию, где проводятся учения Sea Breeze.

всу, вмф, вмс
/ Facebook/MinistryofDefence.UA

Учения Sea Breeze-2021 с участием стран НАТО помогут Украине обучить свои вооруженные силы и продемонстрировать их для себя и партнеров, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, ВСУ способны выполнять боевые задачи, причем по тем стандартам и методикам, которые разработаны в НАТО.

Эксперт обратил внимание на то, что до начала учений были четко определены районы, которые закрываются для проведения учений и выполнения боевых задач странами-участницами.

По его словам, если российские корабли зайдут в акваторию, где проводятся учения, это будет слишком для РФ.

"У них основная часть, флагман Черноморского флота и два ракетных эсминца из трех, находится в Средиземном море, и вряд ли они успеют прийти. Но воздушная составляющая – да, они будут постоянно барражировать вокруг проведения учений, но не думаю, что рискнут приближаться на опасное расстояние к кораблям", — добавил Жданов.

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Напомним, 23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.

ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.

Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.

Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.

Черное море Sea Breeze Олег Жданов новости Украины
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