Учения Sea Breeze со странами НАТО: эксперт предупредил о возможных провокациях РФ

Олег Жданов оценил вероятность захода кораблей РФ в акваторию, где проводятся учения Sea Breeze.
Учения Sea Breeze-2021 с участием стран НАТО помогут Украине обучить свои вооруженные силы и продемонстрировать их для себя и партнеров, рассказал военный эксперт Олег Жданов.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, ВСУ способны выполнять боевые задачи, причем по тем стандартам и методикам, которые разработаны в НАТО.
Эксперт обратил внимание на то, что до начала учений были четко определены районы, которые закрываются для проведения учений и выполнения боевых задач странами-участницами.
По его словам, если российские корабли зайдут в акваторию, где проводятся учения, это будет слишком для РФ.
"У них основная часть, флагман Черноморского флота и два ракетных эсминца из трех, находится в Средиземном море, и вряд ли они успеют прийти. Но воздушная составляющая – да, они будут постоянно барражировать вокруг проведения учений, но не думаю, что рискнут приближаться на опасное расстояние к кораблям", — добавил Жданов.
Напомним, 23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.
ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.
Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.
Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.