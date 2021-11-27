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Учителей наказывают за отсутствие прививки: в МОН заявили о тысячах отстраненных

27 ноября 2021, 20:18
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Больше всего отстраненных от работы учителей в Ровенской и Киевской областях.

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Невакцинированных учителей отстраняют от работы / Getty

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал о ситуации с отстранением учителей, у которых нет прививки от коронавируса.

Как написал он в своем Telegram-канале, уже отстранены от работы 2,8 тыс. педагогических работников учреждений общего среднего образования из-за отсутствия прививки от COVID-19.

"К сожалению, есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки, это 2,8 тыс. педагогических работников", - отметил он.

Больше всего таких в Ровенской и Киевской областях – 384 и 281 человек соответственно.

По словам министра, из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в "красной" зоне дистанционно в Украине продолжают работать 1,2 тыс. школы (22 ноября было 1,7 тыс. школ).

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Сейчас вакцинальная кампания от COVID-19 среди педагогов продолжается.

"По крайней мере, одной дозой вакцинировано 96,5% работников учреждений общего среднего образования, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 563 тыс., или 86,4% от общего количества (22 ноября было 84,5%)", – констатировал Шкарлет.

Среди лидеров регионов полного цикла вакцинирования: Луганская область – 94,3%; Сумская – 93,9%; Донецкая – 93,8%; Черкасская – 93,7%; Харьковская – 93,5%.

В Киеве за последние несколько дней уровень прививки работников школ двумя дозами вакцины от COVID-19 увеличился на 1,7% (22 ноября было 86%), говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что список профессий, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, будут постепенно расширят. Речь идет о включении в перечень работников сферы социальных услуг, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, а также предприятий критической инфраструктуры.

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