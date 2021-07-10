Удар по Путину и разменная монета для торга с Кремлем: эксперт спрогнозировал судьбу Медведчука

Виктор Медведчук в зале суда / УНИАН

В деле нардепа от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука власть политику поставит выше права, считает политолог Андрей Окара.

По его словам, кум Путина и в дальнейшем остается разменной монетой для торга с Кремлем, сообщает Радио Свобода.

Владимир Зеленский давлением на Виктора Медведчука пытается заставить таки Владимира Путина к прямому диалогу, предполагает политолог.

"Дело Медведчука имеет очевидный политический сторону, а правовой ее сторону вызывает много вопросов. Просто удивляешься, почему же поступают именно так, а не иначе, хотя есть и варианты, которые были бы в рамках законодательства и правового подхода. Государственная измена имеет очень тщательно документироваться, надо иметь серьезные доказательства, а делается как-то не очень качественно. Много неясного, много вопросов к власти", - говорит эксперт.

Он считает, что обидеть Медведчука - это обидеть Путина, поэтому напряжение со стороны России будет нарастать.

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"Репрессии против Медведчука означают диалог с Путиным. Путин не хочет общаться с Зеленским, увидим ли изменится что-то в этом диалоге, пойдет Кремль на диалог. Впрочем, что от такого диалога может получить Зеленский также непонятно", - говорит Окара.

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Санкции против Виктора Медведчука

19 февраля СНБО наложил санкции на бизнес и имущество Медведчука, в частности, самолеты, которые бывали в России. В апреле Офис генпрокурора и Служба безопасности сообщили, что на другую яхту Виктора Медведчука Романс-1 наложен арест, потому что она заходила в порты временно оккупированного Россией Крыма. Именно между этими двумя событиями супер-яхта Royal Romance была переоформлена и сейчас формально не имеет связи с семьей Медведчука.

Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.

Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.