'Угледарский сценарий может повториться': какой город под угрозой оккупации

Ситуация в районе города Селидово может ухудшиться, украинским военным катастрофически не хватает личного состава, чтобы сдержать наступление РФ.

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Стратегический город постепенно переходит под контроль РФ / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, 4 отдельная танковая бригада

Кратко:

Ситуация в Селидово может ухудшиться

Войска РФ, вероятно, взяли под контроль логистические пути к городу

Город Селидово в Донецкой области постепенно переходит под контроль российских войск. Распространяется тревожная информация о том, что все логистические пути в направлении Селидово теперь под огневым контролем РФ. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович, передает NV.

По его словам, к сожалению, город постепенно попадает под контроль России, что может напоминать сценарий, похожий на ситуацию в Угледаре. Ситуация в самом Селидово и его окрестностях имеет тенденцию к ухудшению.

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"Значительная территория города уже захвачена врагом...", - указывает Попович.

Он также отмечает, что враг пытается окружить город, а большинство логистических путей из Селидово по некоторым данным или перерезаны, или находятся под огневым контролем оккупационных войск.

По словам Поповича, в Силах обороны Украины катастрофически не хватает личного состава для сдерживания наступления россиян, количество которых можно сравнить с тараканами.

"Я услышал очень удачное сравнение, что сейчас действия Российской Федерации в Селидово можно сравнить с большим количеством тараканов, которых мы пытаемся убить... Часть из них удалось ликвидировать, но часть спряталась, закрепилась, подтянулось еще какое-то количество пехоты, и с новых позиций они начинают новый штурм", - отметил эксперт.

Эксперт подытожил, что хоть продвижение российских войск и является успешным, это происходит за счет значительных потерь для врага.

Что известно о Селидово / Инфографика: Главред

Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Бои за Селидово - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщалГлавред, российские оккупационные войска усиливают давление на Селидово в Донецкой области, угрожая городу с севера, юга и фронта, отметил эксперт по национальной безопасности Иван Варченко.

Бои уже идут непосредственно на улицах города. Российские силы продвинулись вглубь Селидово, и по данным Минобороны Великобритании, вооруженные столкновения, вероятно, продолжаются в центре города.

По словам Сергея Згурца из Defense Express, есть высокая вероятность, что украинским силам придется оставить Селидово, поскольку единственный путь снабжения находится под огневым контролем противника.

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