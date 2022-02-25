Угроза авиаудара: в Киеве объявлена воздушная тревога

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В пятницу вечером, 25 февраля, в Киеве объявлена угроза авиационного удара.

Всем, кто находится в городе, нужно проследовать в укрытие. Об этом говорится в сообщении в Telegram Киевской городской государственной администрации.

"Внимание - угроза авиаудара!!! Всем срочно последовать в укрытие!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинская система противовоздушной обороны уничтожила несколько баллистических ракет россиян и, по меньшей мере, два агрессорских самолета. Такая информация есть на Facebook-странице Генштаба ВСУ на Facebook-странице Сухопутных сил ВСУ.

"Наша система противовоздушной обороны сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и как минимум два самолета воздушно-ракетных сил РФ", ‒ говорят украинские военные.