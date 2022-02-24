Россия атаковала Украину - что известно на данный момент (обновляется)

Утром, 24 февраля, Россия осуществила акт агрессии против Украины. Главред собрал все, что известно на данный момент.
Утром, 24 февраля, после заявления президента РФ Владимира Путина о проведении "специальной военной операции" Россия осуществила акт агрессии против Украины. Главред собрал все, что известно на данный момент.
Бывший советник Петра Порошенко Юрий Бирюков написал в Facebook, что информация о десанте в Одессе не подтверждается. Также не соотвествует действительности информация о танковых колоннах на въезде в Харьков, Сумы, Чернигов, Киев.
"Так. Шквал разрозненной информации, поэтому даю только то, что получил подтверждение от военных", - написал он.
По его словам, состоялись:
- удары по военным аэродромам: Чугуев, Краматорск, Озерное, Кульбакино, Васильков;
- удары по базам хранения и арсеналам.
"Плотно по линии фронта... хотя теперь уж фронт везде... РСЗО. По знакомым бригадам - потерь нет, просто густой обстрел, но бестолковый", - добавил Бирюков.
Советник экс-начальник Нацполиции Дмитрий Руслана Форостяк также сообщил в Facebook, что не соответствует действительности информация о том, что в Одессе и Мариуполе высадился российский десант.
"Взрывы то отработка нашими системами ПВО вражеских беспилотников. Границы пока держатся. Никаких десантов нигде не подтверждено", - написал он.
Захвата Мариуполя не было
Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что высадки десанта и захвата Мариуполя не произошло.
"Официально сообщаю: информация о высадке десанта и захвате Мариуполя не соответствуют действительности", - написал он в Facebook.
Ситуация на Черксачине
Глава Черкасской ОГА Александр Скичко рассказал, что военная часть в Дубеевке Черкасского района подверглась атаке, пишет ТСН.
"Военная часть в Дубеевке подверглась атаке. Объявляем эвакуацию населения в радиусе 16 км - только приняли это решение на оперативном штабе", - сообщил он.
Также объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части – 30 км от Рассешек в Уманском районе.
По словам Скичка, сейчас власти организуют автобусы. У кого есть собственный транспорт – призывают воспользоваться им и направляться в безопасное место.
Ситуация в Ивано-Франковске
Утром 24 февраля в Ивано-Франковске зафиксировано несколько взрывов в районе аэропорта, пишет galka.if.ua.
Сейчас заметен огромный столб дыма в районе аэродрома. Жители говорят о 4-6 взрывах.
Есть информация о работе системы противовоздушной обороны. Также в Ивано-Франковске несколько раз звучали сирены тревоги.
Мэр Франковска Руслан Марцинкив призвал людей сохранять спокойствие, школы и детсады сейчас не будут работать.
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