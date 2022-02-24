Россия атаковала Украину - что известно на данный момент (обновляется)

Путин начал новый акт агрессии против Украины / Фото Reuters

Утром, 24 февраля, после заявления президента РФ Владимира Путина о проведении "специальной военной операции" Россия осуществила акт агрессии против Украины. Главред собрал все, что известно на данный момент.

Бывший советник Петра Порошенко Юрий Бирюков написал в Facebook, что информация о десанте в Одессе не подтверждается. Также не соотвествует действительности информация о танковых колоннах на въезде в Харьков, Сумы, Чернигов, Киев.

"Так. Шквал разрозненной информации, поэтому даю только то, что получил подтверждение от военных", - написал он.

По его словам, состоялись:

удары по военным аэродромам: Чугуев, Краматорск, Озерное, Кульбакино, Васильков;

удары по базам хранения и арсеналам.

"Плотно по линии фронта... хотя теперь уж фронт везде... РСЗО. По знакомым бригадам - потерь нет, просто густой обстрел, но бестолковый", - добавил Бирюков.

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Советник экс-начальник Нацполиции Дмитрий Руслана Форостяк также сообщил в Facebook, что не соответствует действительности информация о том, что в Одессе и Мариуполе высадился российский десант.

"Взрывы то отработка нашими системами ПВО вражеских беспилотников. Границы пока держатся. Никаких десантов нигде не подтверждено", - написал он.

Захвата Мариуполя не было

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что высадки десанта и захвата Мариуполя не произошло.

"Официально сообщаю: информация о высадке десанта и захвате Мариуполя не соответствуют действительности", - написал он в Facebook.

Ситуация на Черксачине

Глава Черкасской ОГА Александр Скичко рассказал, что военная часть в Дубеевке Черкасского района подверглась атаке, пишет ТСН.

"Военная часть в Дубеевке подверглась атаке. Объявляем эвакуацию населения в радиусе 16 км - только приняли это решение на оперативном штабе", - сообщил он.

Также объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части – 30 км от Рассешек в Уманском районе.

По словам Скичка, сейчас власти организуют автобусы. У кого есть собственный транспорт – призывают воспользоваться им и направляться в безопасное место.

Ситуация в Ивано-Франковске

Утром 24 февраля в Ивано-Франковске зафиксировано несколько взрывов в районе аэропорта, пишет galka.if.ua.

Сейчас заметен огромный столб дыма в районе аэродрома. Жители говорят о 4-6 взрывах.

Есть информация о работе системы противовоздушной обороны. Также в Ивано-Франковске несколько раз звучали сирены тревоги.

Мэр Франковска Руслан Марцинкив призвал людей сохранять спокойствие, школы и детсады сейчас не будут работать.

В Ивано-Франкрвске прозвучали взрывы / galka.if.ua

galka.if.ua.

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