Угроза блэкаута: эксперт оценил сценарий веерных отключений в Украине

В Украине возможно отключение электроэнергии / Wikipedia

Из-за возникновения дефицита угля на складах ТЭС будут вводиться в действие графики аварийного прекращения электроснабжения потребителей, заявил президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ, эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

"Если завтра вдруг ударят морозы до -30, такие отключения вполне могут начаться", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

В этом контексте он напомнил о недавней аварии, которая произошла на Приднепровской теплоэлектростанции в Энергодаре.

"Но, учитывая теплую, как для зимы, погоду, вряд ли веерные отключения станут нашей ближайшей реальностью. В принципе, даже -20 мы должны перенести без особых проблем", - говорит эксперт.

Комментируя вероятность веерных отключений, он говорит, что такая ситуация затронет немало регионов и городов страны.

"Собственно, потому эти отключения и называются "веерными": сначала на несколько часов отключается электроэнергия в одной местности, затем – в другой и так далее", - пояснил Гончар.

В то же время он уверен в том, что насколько эти отключения будут масштабными, будет зависеть от дефицита электроэнергии, который будет возникать на фоне низких температур.

"Пока оснований для апокалиптических прогнозов об "Украине в темноте" – нет. Но определенные проблемы возможны. И хорошо, что заранее сообщается о дефиците угля – теперь потребители будут готовы к внештатным ситуациям. Поэтому важно, чтобы графики веерных отключений были готовы, дабы в случае возникновения критической ситуации можно было оперативно сработать", - добавил президент Центра Стратегия ХХІ.

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Михаил Гончар: украинский эксперт по международным энергетическим и безопасности отношений, президент Центра глобалистики Стратегия ХХI. Работал на аналитических должностях в системе Совета национальной безопасности и обороны Украины, научным сотрудником в Национальном институте стратегических исследований. Возглавлял энергетические программы и киевское представительство Номос-Энергия аналитического центра Номос. В 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики Стратегия ХХI. Главный редактор журнала Черноморская безопасность.

Дефицит электроэнергии в Украине: