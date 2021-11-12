Угроза продвижения войск РФ вглубь Украины: эксперт объяснил, чего добиваются в Кремле

Войска РФ замечены на границе / Reuters

В нагнетании Россией атмосферы у границ Украины нет ничего нового, а граждане уже принимают это как должное.

С таким заявлением выступил политический аналитик Валентин Гладких в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, Украине еще достаточно долго придется противостоять российской гибридной агрессии с использованием всех возможных инструментов.

"Возможно, успокаивает то, что состоялся визит в США (президента Зеленского – ред.), затем министра обороны (США – ред.) в Украину, потом мы поехали подписать хартию о стратегическом партнерстве, затем эти турецкие беспилотники", - отметил эксперт.

Поведение РФ Гладких назвал "игрой на нервах".

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Читайте такжеВиталий Портников. США предупреждают о нападении на Украину"Я склонен думать, что это очередное бряцание оружием (Россией - прим. ред.), которое не перерастет в полноценный вооруженный конфликт... Это постоянная игра на нервах", - заявил аналитик.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, РФ сосредоточивает войска и технику, что может свидетельствовать о том, что российское правительство "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию.

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