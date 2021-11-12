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Кремль может стремиться к продвижению вглубь территории Украины - Кулеба

12 ноября 2021, 09:23
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Когда живешь рядом с Россией в течение семи лет в условиях вооруженного конфликта, то учишься беспокоиться, отметил глава украинского МИД.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / УНИАН

На границе с Украиной сосредоточены российские войска и техника, что может свидетельствовать о том, что российское правительство "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ABC News.

"Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность", - заявил министр.

Кулеба добавил: когда живешь рядом с Россией в течение семи лет в условиях вооруженного конфликта, то учишься беспокоиться. При этом, по словам главы украинского МИД, американские власти показали, что готовы не только говорить, но и действовать.

"Соединенные Штаты готовы не только говорить, но и действовать, действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять способность Украины защищать себя", - сказал он.
Как сообщал Главред, 30 октября издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, писало, что Россия снова наращивает свои вооруженные силы вблизи украинской границы. Это вызывает обеспокоенность официальных лиц в США и Европе.

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Также в Сети публиковали ролики, на которых запечатлено передвижение большого количество российской военной техники на юге и западе страны. Были замечены в частности танки и ракеты. Цель их нахождения там пока неизвестна.

В Минобороны Украины опровергли информацию о концентрации войск и военной техники России у украинских границ. Передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

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