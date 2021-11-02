Угрожали пистолетом: подростков накажут за издевательства над больной бабушкой

Подростки устроили опасные игры / pixabay

В Киеве полиция открыла уголовное производство против подростков, которые издевались над больной бабушкой и снимали это на видео. В частности, они угрожали пожилой женщине пистолетом и показывали, что якобы совершают самоубийство.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, инцидент произошел 1 ноября.

"Один из двух парней решил похвастаться издевательствами со старенькой бабушки в Instagram-сториз, однако получил всеукраинскую известность. Затем они прекратили шутить и парень с пистолетом сказал: "Ладно, ба, все нормально"", - говорится в сообщении.

Позже в соцсетях они пытались оправдаться, и заявили, что пистолет на самом деле был игрушечный.

Поэтому, после проведения первоочередных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий столичные правоохранители установили личность одного нарушителя. Им оказался 18-летний киевлянин. Сейчас полицейские устанавливают личность другого обидчика.

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Правоохранители открыли дело по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины – домашнее насилие. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов, арест на срок до шести месяцев, до пяти лет ограничения свободы или до двух лет лишения свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Возмутительные кадры, на которых два парня направляли на бабушку оружие и угрожали кулаками опубликовал "Киев оперативный".

После волны негатива автор видео закрыл свой аккаунт в Instagram. Однако, через некоторое время юноша опубликовал фотографию железнодорожного вокзала Киева.

"Извините заядлые фанаты, я в Париж", - написал парень и добавил, что фото сделано заранее и его уже нет в городе.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне ученик девятого класса систематически издевался и совершал психологическое насилие над учеником младшего класса и другими детьми.

В частности, на него пытались повлиять родители и учителя, однако никакого результата это не дало. Поэтому руководитель учебного заведения вынуждена была сообщить о буллинге в полицию.

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