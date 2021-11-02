УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Угрожали пистолетом: подростков накажут за издевательства над больной бабушкой

2 ноября 2021, 21:31

Подростки поиздевались над прикованной к кровати бабушке.

пистолет
Подростки устроили опасные игры / pixabay

В Киеве полиция открыла уголовное производство против подростков, которые издевались над больной бабушкой и снимали это на видео. В частности, они угрожали пожилой женщине пистолетом и показывали, что якобы совершают самоубийство.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, инцидент произошел 1 ноября.

"Один из двух парней решил похвастаться издевательствами со старенькой бабушки в Instagram-сториз, однако получил всеукраинскую известность. Затем они прекратили шутить и парень с пистолетом сказал: "Ладно, ба, все нормально"", - говорится в сообщении.

Позже в соцсетях они пытались оправдаться, и заявили, что пистолет на самом деле был игрушечный.

Поэтому, после проведения первоочередных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий столичные правоохранители установили личность одного нарушителя. Им оказался 18-летний киевлянин. Сейчас полицейские устанавливают личность другого обидчика.

Реклама

Правоохранители открыли дело по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины – домашнее насилие. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов, арест на срок до шести месяцев, до пяти лет ограничения свободы или до двух лет лишения свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Читайте также"Пистолет к голове": в Киеве водитель угрожал соседу оружием из-за места для парковки

Возмутительные кадры, на которых два парня направляли на бабушку оружие и угрожали кулаками опубликовал "Киев оперативный".

После волны негатива автор видео закрыл свой аккаунт в Instagram. Однако, через некоторое время юноша опубликовал фотографию железнодорожного вокзала Киева.

"Извините заядлые фанаты, я в Париж", - написал парень и добавил, что фото сделано заранее и его уже нет в городе.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне ученик девятого класса систематически издевался и совершал психологическое насилие над учеником младшего класса и другими детьми.

В частности, на него пытались повлиять родители и учителя, однако никакого результата это не дало. Поэтому руководитель учебного заведения вынуждена была сообщить о буллинге в полицию.

Читайте также:

viber
полиция
Сейчас вы просматриваете новость «Угрожали пистолетом: подростков накажут за издевательства над больной бабушкой». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 1 ноября: что нельзя делать в день Ивана и как не попасть в бедуПриметы на 1 ноября: что нельзя делать в день Ивана и как не попасть в беду Православный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздникиПравославный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздники Украину в ноябре завалит снегом и ударит крепкий мороз - синоптикУкраину в ноябре завалит снегом и ударит крепкий мороз - синоптик Лунный посевной календарь на ноябрь 2021: лучшие дни для садово-огородных работЛунный посевной календарь на ноябрь 2021: лучшие дни для садово-огородных работ 11 простых кухонных лайфхаков, которые упростят вам жизнь11 простых кухонных лайфхаков, которые упростят вам жизнь
21:46

В Украину движется первый снег: синоптики назвали дату

21:45

В "Укрэнерго" оправдались за поставки электроэнергии из Беларуси Видео

21:31

Угрожали пистолетом: подростков накажут за издевательства над больной бабушкой Видео

21:08

Не подвергайте себя опасности: названы три вещи в доме, которые нужно прятать от посторонних глаз Видео

20:42

Ярош откровенно высказался о своем назначении советником главкома ВСУ Видео

Реклама
20:39

В Луцке мать посреди ночи изрезала себя и 2-летнюю дочь

20:20

"Меня бесит эта Марина": боксер Вячеслав Узелков набросился на журналиста и устроил скандал Видео

20:17

Скандал в автобусе Киева: пассажирку без маски выгнали из транспорта

20:03

"Мы реально падали с неба на землю": известный украинский телеведущий едва не попал в авиакатастрофу

19:59

В Украине взлетят цены на молочные продукты: в чем причина

19:51

"Большая стройка" приблизила дорожную отрасль к международным стандартам – МИУ

19:40

Горячий красавчик: как сейчас выглядит самый младший сын Майкла Джексона

19:35

Под Одессой целая семья отравилась неизвестным веществом: мать погибла

19:28

График проведения ВНО-2022: какие даты и предметы Видео

18:43

Глава Минобороны подал в отставку

18:42

В моду на зиму 2022 вошли потрясающие джинсы в стиле 80-х, в которых не страшны никакие морозы Фото Видео

18:39

Горе в семье Антина Мухарского: ушел из жизни его именитый отец

18:37

Метинвест увеличил поставки кислорода в больницы Украины до 100 тонн в сутки

18:35

Школьник решил продать свою младшую сестру и выставил объявление в Интернете

18:23

Новые правила: в Раду теперь не попадешь без COVID-документов Видео

Реклама
18:04

Сон со вторника на среду: что значит, и сбывается ли он

17:49

Как правильно выбрать авокадо и на что обратить внимание

17:45

Четыре области Украины на пороге "красной зоны": кому и где светит локдаун Видео

17:34

Украина запросила у Беларуси аварийную помощь по поставкам электроэнергии Видео

17:14

До 3-х лет тюрьмы: в Украине ужесточили наказание за подделку COVID-сертификатов Видео

17:14

Гороскоп на ноябрь-2021 для всех знаков: Скорпион станет любимцем фортуны, а Девам придется несладко

17:13

Дмитрий Комаров клонирован в лаборатории в Китае

16:57

Загорает во дворе и сидит в Сети: появились детали отсидки Зайцевой за смертельное ДТП Видео

16:57

Козырь для России: почему Ярош добавит проблем Зеленскому мнение

16:54

В МИД назвали количество украинцев, пострадавших от отравления в Египте Видео

16:45

Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак Видео

16:32

Кулак вместо кадила: священник ПЦУ рассказал, за что избил соседку Видео

16:18

"Дополнительных средств не нужно": Шмыгаль рассказал о финансировании мер по борьбе с COVID-19

16:02

Во Львове во время движения внезапно умер водитель маршрутки: автобус с пассажирами въехал в столбы Видео

15:59

Названа самая вкусная и полезная закуска: готовим сырные шарики за 10 минут Видео

15:49

"Пинали ногами на глазах у детей": в Днепре школьник с мамой избили учительницу Видео

15:49

Аукцион провалился: Газпром отказался бронировать мощности через Украину на 2022 год Видео

15:47

Уже не любо, но все еще дорого: ТОП-5 самых дорогих разводов знаменитостей

15:27

Киевлянка отчаянно пыталась уберечь питомца от коронавируса и заставила его носить защитную маску Видео

15:17

Зальет мощными дождями, накроет туманами: украинцев предупредили об опасности Видео

Реклама
15:14

Солистка группы Kazka Зарицкая сбросила 20 кило на "Танцях з зірками": фото до и после

14:58

Верховная Рада одобрила госбюджет на 2022 год в первом чтении Видео

14:47

"Сегодня такой концентрации там нет": Данилов обвинил иноСМИ в дезинформации Видео

14:41

День мужчин 2021: когда, четкие поздравления и прикольные картинки к празднику

14:13

В Украине 93% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные Видео

14:10

Жутковатая сестра Аленушки: в Крыму опозорились с вульгарным памятником Видео

14:10

Экс-жену Джонни Деппа могут посадить на семь лет за лжесвидетельство

14:08

Контроль карантина в Киевской области станет еще жестче: что изменилось с 2 ноября

13:54

В Украине появились первые признаки стабилизации заболеваемости коронавирусом - KSE Видео

13:51

СМИ рассказали, чего ждать от нового первого вице-премьера Юлии Свириденко

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять