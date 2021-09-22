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Ударил женщину и размахивал пистолетом: в метро Киева задержали агрессивного иностранца (фото)

22 сентября 2021, 17:35

Неадекватного пассажира заметили на станции "Кловская". После задержания у него дома состоялся обыск и изъятие оружия.

Мужчину опознали и задержали в одном из ТРЦ столицы / Фото полиции Киева

В Киеве правоохранители задержали иностранца, устроившего дебош в метро. Он ударил в лицо женщину, ругался и угрожал другим пассажирам пневматическим оружием. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.

Инцидент произошел на станции метро "Кловская". Полиция начала немедленные поиски злоумышленника и с помощью камер установила маршрут его движения. Обидчиком женщины оказался мужчина 1989 года рождения, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В течение суток правоохранителям удалось выйти на след нападавшего. В конце концов, мужчину задержали в одном из торгово-развлекательных центров. Во время обысков в доме мужчины силовики также изъяли пневматический пистолет.

В отношении него возбудили дело по статье о хулиганстве. Она предусматривает наказание в виде семи лет за решеткой. Сейчас подозреваемому готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержать дебошира правоохранителям удалось в течение суток / Фото полиции Киева

Что происходит с веткой метро на Виноградарь

Компания "Киевский метрополитен" еще в июле говорила о том, что работы ведутся согласно графику. А теперь через суд требует, чтобы срок сдачи объекта перенесли на май 2023 года.

Согласно действующей редакции договора генподрядчик должен передать готовый объект заказчику 26 ноября 2021 года, но общая сумма средств на финансирование работ по строительству метрополитена в 2017-2021 годы составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 млрд грн.

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