Нет денег: запуск метро на Виноградарь опять перенесли, названа новая дата

Эскиз станции метро "Мостицкая" / УНИАН

Запуск метро на Виноградарь снова откладывается. Все дело в том, что генподрядчик подал иск в суд на КП "Киевский метрополитен" с требованием перенести оговоренные сроки достройки новых станций на май 2023 года.

Согласно действующей редакции договора генподрядчик должен передать готовый объект заказчику 26 ноября 2021 года, но общая сумма средств на финансирование работ по строительству метрополитена в 2017-2021 годы составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 млрд грн.

"Киевметрострой" не успевает к указанному сроку закончить работы – не хватает финансирования. Таким образом, для завершения работ генподрядчику необходимо освоить минимум 1,91 млрд грн, если не будет подписано дополнительных соглашений, говорится в материалах Арбитражного суда.

Текст постановления

Напомним, в июле 2018 года Киевская городская государственная администрация утвердила проект строительства участка метро от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь. Первая очередь должна соединить станцию "Сырец" с новообразованной станцией "Проспект Правды", кроме того, предполагается возвести станцию "Мостицкая" и сделать вилковое ответвление до станции "Виноградарь".

14 июня Кличко подписал распоряжение, которым направил финансирования в размере 543 млн грн, предназначенное на продление Сырецко-Печерской линии метро, на достройку Подольского мостового перехода.

Что происходит с веткой метро на Троещину

В марте 2021 сообщалось, что строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода уже почти закончено. Теперь городские власти имеют возможность начинать строить левобережные и правобережные подходы этого моста.

Когда работы с мостом завершат, то начнут строительство метро на Троещину, начало которого фактически положено. До 2024-го планируется запуск первого участка метро.