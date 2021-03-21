"Это не фантастика": назван предварительный срок запуска метро на Троещину

Первый участок метро на Троещину могут запустить до 2024 года / УНИАН

У столичной власти есть возможность запустить первый участок метро на Троещину до 2024 года. Ранее этому препятствовало отсутствие Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Об этом заявил заместитель министра финансов Александр Кава в эфире телеканала Дом. Он отметил, что строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода уже почти закончено. Теперь городские власти имеют возможность начинать строить левобережные и правобережные подходы этого моста.

Кава добавил, что в конструкции моста уже построены три станции метро:

Судостроительная на Рыбацком полуострове;

станция Труханов остров на одноименном острове;

станция Залив Десенка.

Первый пусковой участок предусматривает еще одну станцию на левом берегу — станцию Радужная — и еще две станции на правом берегу:

Подольская с пересадкой на действующую станцию имени Тарас Шевченко;

Глыбочицкая (второй вариант Татарская) с пересадкой на станцию метро Лукьяновская.

Кава подчеркнул, что как заместитель главы Минфина готов помочь столичной власти привлечь к строительству метро на Троещину финансирование Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка.

"Думаю, что до 2024 года есть все шансы запустить первый пусковой участок... Сейчас это не фантастика, если городские власти действительно будут прилагать усилия", — резюмировал замминистра.

Напомним:

В ноябре 2020 года в институте Генерального плана столицы сообщили, что в Киеве в течении 40-50 лет будет завершена постройка Подольско-Выгуровской линии метрополитена. Она пройдет от Троещины до Окружной дороги.

Длина новой ветки метро составит 31 км и эта линия будет вмещать в себе 22 станции.​

В институте уточнили, что почти невозможно вывести линию такой длины и с таким количеством станций в наших реалиях. Поэтому строительство и запуск такой линии прогнозирует отдельные пусковые комплексы.

В течении 5-7 лет ожидается запуск первого пускового комплекса, который будет состоять из 5 станций (Радужная, Трухановский остров, Судостроительная, Подольская и Глубочицкая).

Далее ожидается постройка 13,8 км линии метро и обустройство еще 12 станций.

Справка. Подольско-Выгуровская линия — четвёртая, проектируемая линия Киевского метрополитена, передает Википедия.

О строительстве линии впервые задумались в середине 1970-х годов, во время бурного роста жилищного строительства на Воскресенке и проектирования таких массивов как Радужный и Вигуровщина-Троещина.

Долгие годы обсуждались возможные варианты ветки Киевского метрополитена в сторону жилого массива Троещина, но всё упиралось в деньги.

22 ноября 2017 года мэр Киева Виталий Кличко подписал соглашение с China Pacific Construction Group касательно строительства линии. Планировалось, что строительство начнётся сразу же после достройки Подольского мостового перехода и завершится к 2021 году.