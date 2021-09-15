Пассажиры обзавидовались: в киевском метро мужчина жарил сосиску прямо в вагоне

Мужчина решил приготовить обед прямо в метро.
В столичном метро пассажиры заметили некую странность. Мужчина прямо в вагоне поджаривал сосиску. Обед он готовил с помощью газовой горелки.
Видео появилось в Сети в среду, 15 сентября.
На кадрах видно, как пассажир с рюкзаком сидит среди других пассажиров метрополитена в хвосте вагона и достает сосиску.
Однако есть ее сырой ему не захотелось, и он вытащил из рюкзака газовый примус. С помощью этого устройства он поджарил сосиску на глазах у десятка пассажиров.
Напомним, ранее в харьковсокм метро гулял лисенок. Он зашел через парадный вход, погулял по рельсам, а затем покинул подземку.
Также ранее в киевском метро оригинально отнеслись к ремонту. Трещину на колонне в подземном переходе возле станции "Святошин" отремонтировали скотчем.
Автор: Ульяна Виноградова