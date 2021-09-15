Пассажиры обзавидовались: в киевском метро мужчина жарил сосиску прямо в вагоне

Мужчина готовил с помощью газового примуса / Скриншот

В столичном метро пассажиры заметили некую странность. Мужчина прямо в вагоне поджаривал сосиску. Обед он готовил с помощью газовой горелки.

Видео появилось в Сети в среду, 15 сентября.

На кадрах видно, как пассажир с рюкзаком сидит среди других пассажиров метрополитена в хвосте вагона и достает сосиску.

Однако есть ее сырой ему не захотелось, и он вытащил из рюкзака газовый примус. С помощью этого устройства он поджарил сосиску на глазах у десятка пассажиров.

Напомним, ранее в харьковсокм метро гулял лисенок. Он зашел через парадный вход, погулял по рельсам, а затем покинул подземку.

Также ранее в киевском метро оригинально отнеслись к ремонту. Трещину на колонне в подземном переходе возле станции "Святошин" отремонтировали скотчем.