В Киеве на ж/д станции отвалился кусок недавно отремонтированной стены - фото

Станция / Facebook

В Киеве на железнодорожной станции Святошино обвалилась часть стены – которую незадолго до того капитально отремонтировали. Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Буча лучший Город", опубликовав соответствующий снимок.

Причем обновлением станции Святошино занимается государственная компания "Укрзализныця". В комментариях под постом компания пообещала передать информацию в соответствующее подразделение.

К слову, уже несколько дней назад пользователи социальных сетей показывали снимок этой стены – и ней уже можно было увидеть заметные трещины.

Читайте такжеЕще один переход "устал": в Киеве возле станции метро Героев Днепра рухнул кусок потолка

Реклама

Напомним, ранее В воскресенье вечером, 29 августа, в Киеве прошел мощный ливень, который стал причиной закрытия конечной станции метро Героев Днепра на "синей" ветке подземки.

Как рассказали в КП Киевский метрополитен, для предотвращения подтопления из-за непогоды первый вестибюль из станции метро Героев Днепра был закрыт для входа и выхода.

В Киеве останавливали движение поездов на "красной" линии метро. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд.

В полиции позднее уточнили, что остановка и ограничения движения состоялось из-за того, что на станции "Арсенальная" мужчина пытался осуществить попытку самоубийства.

