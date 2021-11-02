Подростки ради видео издевались над лежащей бабушкой в Киеве: угрожали кулаками и пистолетом

Подростки издевались над лежащей бабушкой в Киеве / скриншот с видео

В Киеве группа подростков поиздевалась над лежащей беспомощной женщиной пожилого возраста.

Возмутительные кадры, на которых два парня направляли на бабушку оружие и угрожали кулаками опубликовал "Киев оперативный".

Один из них решил похвастаться издевательствами над старым больным человеком в Instagram-сториз. На опубликованных кадрах видно, как подростки направляли на женщину пистолет, при этом постоянно смеясь.

Читайте такжеПриходил домой в синяках и начались истерики: в Днепре воспитатели издевались над детьмиСудя по всему, женщина болеет деменцией или другой возрастной болезнью, и не понимает, что происходит.

Извинения не заставили себя ждать

Позже оба подростка раскаялись за содеянное, но в Сети усомнились в искренности их извинений.

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"Извинения от одного из неадекватов подъехали. Как думаете, честно? Или просто так говорит под угрозой получить хорошо на орехи?", "Честно говоря, ни одному их слову не верили бы. Весело говорите? Реально?", - написали авторы канала в подписи к видео.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне ученик девятого класса систематически издевался и совершал психологическое насилие над учеником младшего класса и другими детьми.

В частности, на него пытались повлиять родители и учителя, однако никакого результата это не дало. Поэтому руководитель учебного заведения вынуждена была сообщить о буллинге в полицию.