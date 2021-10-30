В России учительница угрожала "расстреливать у стенки" детей

Учительница заявила, что школьников нужно расстреливать / REUTERS

В одном из лицеев российского Нижнего Новгорода учительница заявила своим ученикам, что их нужно расстреливать, сообщает Telegram-канал Подъем.

Ученики лицея №40 не сделали домашнее задание и попросили учительницу по математике встретиться с ними еще раз для разъяснений. Однако в ответ женщина вспылила и заявила, что в голове у лицеистов мозгов не прибавится после встречи.

"Вас осталось всех только к стенке поставить и расстрелять. Тогда будет и домашнее задание, и все. Ну, сделайте - вот и будете дебилами, как за границей. Они именно это сейчас и делают. То есть там ничего не проходят, обыкновенных дробей не знают, ничего не знают. Пришли, мило улыбнулись, отсюда и пошло: ни мужчин, ни женщин нет. Оказывается, у нас везде средний пол. Вот и вы будете такие же дебилы. И всего-навсего проверила домашнее задание. Да как вообще так можно? Вот вы взрослые люди. Ну хоть бы честно сами себе сказали: "Ну не сделал я домашнюю работу, ну поставили мне честно "кол". Нет! Надо учителя вообще довести не знаю до чего", - возмущалась учительница.

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Ее речь ученики записали на диктофон. Сейчас в ситуации разбирается департамент образования.

Ранее Главред писал о том, что в Херсоне ученик девятого класса издевался над восьмиклассником - на это пытались повлиять учителя и родители, однако это не дало никакого результата. Поэтому на него составили протокол.

Школьник систематически издевался и совершал психологическое насилие над учеником младшего класса и другими детьми. В частности, на него пытались повлиять родители и учителя, однако никакого результата это не дало. Поэтому руководитель учебного заведения вынуждена была сообщить о буллинге в полицию.