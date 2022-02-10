Угрозы для Украины и "морская блокада": что будут обсуждать на срочном заседании СНБО в Харькове

Одним из основных вопросов на завтрашнем выездном заседании СНБО в Харькове станет блокирование Россией частей Черного и Азовского морей.
Совет национальной безопасности и обороны Украины 11 февраля проведет выездное заседание в Харькове.
Как сообщают источники в Офисе президента, на заседании будут рассматривать вопросы территориальной обороны и региональной политики.
"Одной из основных тем будут российские учения, которые фактически будут блокировать украинские морские порты", - сообщили источники, передает РБК-Украина.
Кроме того, одним из основных вопросов на завтрашнем выездном заседании СНБО в Харькове станет блокирование Россией частей Черного и Азовского морей.
Что рассмотрят на СНБО:
- вопросы территориальной обороны,
- региональной политики,
- государственных финансов и ряд других.
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Последнее заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны 24 января. Главной темой встречи стала ситуация с безопасностью, в частности, скопление российских войск у украинской границы.
Сразу после заседания на брифинг вышел секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Он заявил, что главным вопросом заседания была нацбезопасность – внутренние и внешние угрозы.
"На заседании СНБО мы рассматривали ряд вопросов, связанных с мерами обеспечения национальной безопасности от внутренних и внешних угроз", – сказал Данилов.
Данилов заверил, что пока поводов для паники нет. Он подчеркнул, что для отпора агрессии Украина имеет свои вооруженные силы.
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