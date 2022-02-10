Угрозы для Украины и "морская блокада": что будут обсуждать на срочном заседании СНБО в Харькове

СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины 11 февраля проведет выездное заседание в Харькове.

Как сообщают источники в Офисе президента, на заседании будут рассматривать вопросы территориальной обороны и региональной политики.

"Одной из основных тем будут российские учения, которые фактически будут блокировать украинские морские порты", - сообщили источники, передает РБК-Украина.

Кроме того, одним из основных вопросов на завтрашнем выездном заседании СНБО в Харькове станет блокирование Россией частей Черного и Азовского морей.

Что рассмотрят на СНБО:

Реклама

вопросы территориальной обороны,

региональной политики,

государственных финансов и ряд других.

Читайте такжеЗеленский ввел в действие решение СНБО о кибербезопасности

Последнее заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны 24 января. Главной темой встречи стала ситуация с безопасностью, в частности, скопление российских войск у украинской границы.

Сразу после заседания на брифинг вышел секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Он заявил, что главным вопросом заседания была нацбезопасность – внутренние и внешние угрозы.

"На заседании СНБО мы рассматривали ряд вопросов, связанных с мерами обеспечения национальной безопасности от внутренних и внешних угроз", – сказал Данилов.

Данилов заверил, что пока поводов для паники нет. Он подчеркнул, что для отпора агрессии Украина имеет свои вооруженные силы.

Читайте также: