Зеленский срочно собирает СНБО в Харькове

СНБО / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба СНБО, оно состоится в Харькове в пятницу, 11 февраля, в 15:30.

"Согласно решению президента Украины В. Зеленского, 11 февраля 2022 в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация)", - говорится в сообщении.

Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова состоится ориентировочно в 17:30.

Последнее заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны 24 января. Главной темой встречи стала ситуация с безопасностью, в частности, скопление российских войск у украинской границы.

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Сразу после заседания на брифинг вышел секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Он заявил, что главным вопросом заседания была нацбезопасность – внутренние и внешние угрозы.

"На заседании СНБО мы рассматривали ряд вопросов, связанных с мерами обеспечения национальной безопасности от внутренних и внешних угроз", – сказал Данилов.

Данилов заверил, что пока поводов для паники нет. Он подчеркнул, что для отпора агрессии Украина имеет свои вооруженные силы.

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