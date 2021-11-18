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Украина готова снизить стоимость транзита: Зеленский предложил Европе решить газовый кризис

18 ноября 2021, 11:18

Украина также готова предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский представил Европе ряд предложений / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе.

"Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен также подробно обсудили вопросы энергетической безопасности Европы. В связи с этим президент Украины в очередной раз подчеркнул, что проект "Северный поток – 2" является, прежде всего, угрозой безопасности для всей Европы", - сообщили в пресс-службе Офиса президента

Читайте такжеУкраину накрыл острый дефицит угля и газа: стране грозят веерные отключения светаТакже собеседники обсудили идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности.

"Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа своей территорией и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива", - сообщили в ОП.

Газовый кризис в Европе

Рынок газа в европейских странах погрузился в затяжной кризис с начала августа 2021 года. Цена на газ в Европе регулярно росла и ставила новые рекорды. К примеру, 6 октября стоимость тысячи кубометров топлива и вовсе взлетела до 1924 доллара. В тот же день российский президент Владимир Путин сказал, что Газпром может увеличить прокачку топлива на 15%, после чего цена резко рухнула до 988 долларов.

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Цена на газ в Европе снова взлетела из-за того, что Газпром отказался бронировать на декабрь дополнительные мощности для прокачки топлива в европейские страны путем газотранспортной системы Украины. Стоимость тысячи кубометров газа по данным на утро среды, 17 ноября, составляет более 1200 долларов.

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Автор: Сергей Кущ
viber
газ Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен
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