Путин пообещал разобраться с Лукашенко после угроз обрубить транзит газа в ЕС через Беларусь

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление Александра Лукашенко о возможности перекрытия транзита газа в Европу.

Он считает, что Лукашенко гипотетически может перекрыть транзит газа в Европу, но выразил надежду, что до этого дело не дойдет. В интервью на росТВ он сказал, что сам впервые слышит о такой угрозе.

"Я дважды за последнее время разговаривал с Александром Григорьевичем (Лукашенко). Он мне ни разу об этом не сказал. Но он может. Ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, поговорю с ним на эту тему. Если он не в сердцах это сказал", - сказал Путин.

"Теоретически, Лукашенко, как президент транзитной страны, может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта. Надеюсь, что до этого не дойдет", - подчеркнул глава государства.

Говоря о ситуации в Беларуси, Путин отметил, что в отношении этой страны и Лукашенко "все время применяют и грозятся применить новые санкции". "Это нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы, не способствовало бы развитию отношений с Беларусью как с транзитной страной", - сказал Путин.

Реклама

Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу.

Как известно. нелегальные мигранты собралась у границы Беларуси и Польши еще с утра, 8 ноября. Часть людей пошла в леса, другие отправились к КПП, чтобы попасть на территорию польского государства. Беженцы попытались прорваться через границу – ломали забор при помощи лопат, щипцов и подручных средств. Польские силовики отражали атаки.

Позже мигранты у границы с Польшей решили разбить палаточный лагерь. Польские силовики зафиксировали около 309 попыток прорыва на территорию страны. На месте по-прежнему находятся несколько тысяч беженцев.

Читайте еще: