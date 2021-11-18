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Запуск Северного потока-2 могут отложить до августа 2022 года – Reuters

18 ноября 2021, 06:52
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Процесс сертификации СП-2 может затянуться, потому что Брюсселю нужно будет дать ему зеленый свет после того, как немецкий регулятор вынесет свои рекомендации.

Северный поток 2
Ввод в эксплуатацию газопровода Северный поток-2 затянется / Фото Reuters

Российский газопровод Северный поток-2 может быть введен в эксплуатацию только весной следующего года, пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии.

"Я ожидаю, что запуск Северного потока – 2 может быть отложен до марта 2022 года", - сказал собеседник агентства.

При этом некоторые аналитики считают, что процесс сертификации СП-2 может затянуться на несколько месяцев, потому что Брюсселю нужно будет дать ему зеленый свет после того, как немецкие регулирующие органы вынесут свои рекомендации.

"По нашим оценкам, сертификация может быть завершена не раньше апреля следующего года, с большим потенциалом для продления до августа 2022 года, учитывая вероятность еще более строгой оценки на следующем этапе рассмотрения Европейской комиссией", - сказал аналитик газовых рынков Rystad Energy Зунцян Луо.

Агенство отмечает, что немецкий регулятор BNetzA приостановил процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG. Регулирующий орган Германии заявил, что приостановил сертификацию Северного потока-2, поскольку находящемуся в Швейцарии консорциуму, стоящему за трубопроводом, необходимо было создать дочернюю компанию в Германии в соответствии с немецким законодательством, чтобы получить лицензию на эксплуатацию.

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Немецкий регулятор считает, что именно таким образом тот сможет продемонстрировать наличие достаточного финансирования и независимости от материнской компании РФ, прежде чем период сертификации восстановят.

"Северный поток-2 столкнулся с жесткой оппозицией со стороны США и некоторых европейских государств, которые заявляют, что он сделает Европу слишком зависимой от России в отношении газа", - говорится в материале.

Читайте такжеПотери Украины от запуска Северного потока: в Нафтогазе назвали безумные цифрыПри этом европейские правительства считают, что новый трубопровод жизненно важен для обеспечения энергоснабжения, поскольку более высокие цены уже провоцируют рост инфляции. В среду цена на газ в Нидерландах в следующем месяце подскочила на 8% - до 101,60 евро за мегаватт-час (МВтч). Контракт подорожал почти на 60% в ноябре.

Цена на газ в начале следующего года также выросла, поскольку рынок теперь не ожидает каких-либо крупных потоков по Северному потоку-2 до конца зимнего отопительного сезона, когда спрос, возможно, уже достигнет пика.

Строительство Северного потока-2

10 сентября глава правления российского Газпрома Алексей Миллер сообщил, что строительство газопровода Северный поток-2 полностью завершено.

Издание Bloomberg писало, что российская газовая компания-монополист Газпром уже вскоре может начать поставки газа через Северный поток-2.

Глава компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что газопроводу Северный поток 2 не разрешат работать в коммерческом режиме. Также он рассказал, о каких гарантиях энергобезопасности Украины договорились Зеленский и Байден.

Позиция Германии по Северному потоку-2

Официальный Берлин неоднократно на высшем политическом уровне заявлял о поддержке запуска российского трубопровода Северный поток-2. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие немецкие политики и чиновники регулярно об этом говорили. Однако подчеркивалось, что транзит газа через Украину должен продолжаться даже после того, как заработает проект Газпрома.

Лидер победившей на выборах в Бундестаг Социал-демократической партии Олаф Шольц заявлял, что сделка США и Германии по СП-2 предусматривает обязательства перед Украиной. И эти требования должны быть выполнены. Он уточнил, что в будущем нужно обеспечить прокачку топлива в том числе и через украинскую ГТС.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий обвинял Германию в чрезмерной поддержке Северного потока-2 и заявлял, что в резком взлете цен на газ в Европе виноват и Берлин.

ФРГ проводит сертификацию СП-2 с 8 сентября. В Министерстве экономики и энергетики вынесли вердикт, согласно которому проект Газпрома не несет угрозы энергетической безопасности Германии и Евросоюза.

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