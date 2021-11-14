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Глава британского МИД призвала Евросоюз "парализовать" Северный поток-2

14 ноября 2021, 10:43

Нельзя оказывать помощь тем, кто хочет подорвать свободу и демократию, подчеркнула министр иностранных дел Великобритании.

Северный поток-2
Глава британского МИД призвала Евросоюз заблокировать Северный поток-2 / Reuters

Европейский союз должен заблокировать сертификацию российского газопровода "Северный поток-2", заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она также призвала ЕС укрепить свои связи со странами-партнерами.

"Это ("Северный поток-2", - ред.) рискует подорвать европейскую безопасность, позволив России ужесточить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, несмотря на пандемию, напоминающую нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров", - подчеркнула Трасс, сообщает The Telegraph.

По ее словам, в критическое время Европа должна укреплять инвестиционные и торговые связи со странами, которые следуют правилам рыночной экономики.

"Мы не можем и никогда не будем оказывать помощь тем, кто хочет подорвать свободу и демократию", - добавила Трасс.

Ранее глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что Евросоюз должен придерживаться жесткой линии в отношении России из-за ситуации, связанной с газопроводом Северный поток-2. По его словам, российский президент Владимир Путин использует газ в качестве оружия, и это уже очевидно. Нельзя лицензировать магистраль Газпрома в условиях, когда россияне отказываются от дополнительной транспортировки газа на фоне энергетического кризиса в Европе.

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