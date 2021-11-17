Северный поток в этом году не запустят - СМИ выяснили причину

Сертификация Северного потока-2 сейчас приостановлена / Reuters

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может быть отложен до марта следующего года из-за решения немецкого регулятора приостановить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG.

Об этом стало известно агентству Reuters от источника в правительстве Германии, пишет "Европейская правда".

"Я ожидаю, что запуск "Северного потока-2" может быть отложен до марта 2022 года", - заявил один из источников.

Источник сослался на необходимость того, что российский "Газпром" должен создать общество с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Германии, добавив, что "Газпром" заявил, что начнет это делать.

Читайте такжеВеликобритания призвала Евросоюз "парализовать" Северный поток-2Консорциум Nord Stream 2 должен создать дочернюю компанию, чтобы продемонстрировать наличие достаточного финансирования и независимости от российской материнской компании, прежде чем период сертификации снова возобновится.

Реклама

Германия приостановила сертификацию Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ (немецкий регулятор, - ред.) во вторник, 16 ноября, приостановило сертификацию компании-оператора газопровода Северный поток-2.

Причиной остановки сертификации в Германии назвали несоответствие структуры собственности проекта Северный поток-2 национальному немецкому законодательству.

Позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова выполнить все требования немецкого регулятора, чтобы ускорить процесс запуска магистрали Северный поток-2. В ответ на условие Германии будет создана новая компания-оператор газопровода.

Читайте также: