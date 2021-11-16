Потери Украины от запуска Северного потока: в Нафтогазе назвали безумные цифры

Запуск Северного потока-2 сейчас на паузе / Reuters

Украина будет терять примерно 1,5% ВВП или $2 млрд в год после запуска российского газопровода Северный поток-2. Но его запуск может не состоятся, поскольку он соответствует европейскому законодательству.

Такое мнение в комментарии Reuters высказал глава правления Нафтогаза Украины Юрий Витренко, отметив, что запуск газопровода может не состоятся.

"Мы считаем, что в настоящее время оператор не соблюдает европейское законодательство", — сказал Витренко, отвечая на вопрос, надеется ли Украина на то, что газопровод не будет работать.

По его словам, Украина в случае запуска Северного потока-2 будет терять около $2 млрд в год, что эквивалентно примерно 1,5% ее ВВП.

Читайте такжеНе раньше мая 2022: ввод в эксплуатацию Северного потока- 2 может затянуться - Bloomberg"Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора (Nord Stream 2 AG)", - отметил глава правления Нафтогаза.

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Германия "зарубила" сертификацию Северного потока-2

Стоит отметить, сегодня, 16 ноября, федеральное сетевое агентство ФРГ приостановило сертификацию компании-оператора российского газопровода Северный поток-2 до тех пор, пока структура собственности трубы не будет соответствовать немецкому законодательству.

Берлин требует, чтобы Nord Stream 2 AG обеспечила на территории Германии работу компании, которая должна стать владельцем немецкого участка трубопровода Газпрома.

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