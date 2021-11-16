УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Потери Украины от запуска Северного потока: в Нафтогазе назвали безумные цифры

16 ноября 2021, 14:16
Прослушать новость
Остановить

Запуск газопровода может не состоятся, уверен Юрий Витренко.

Северный поток-2
Запуск Северного потока-2 сейчас на паузе / Reuters

Украина будет терять примерно 1,5% ВВП или $2 млрд в год после запуска российского газопровода Северный поток-2. Но его запуск может не состоятся, поскольку он соответствует европейскому законодательству.

Такое мнение в комментарии Reuters высказал глава правления Нафтогаза Украины Юрий Витренко, отметив, что запуск газопровода может не состоятся.

"Мы считаем, что в настоящее время оператор не соблюдает европейское законодательство", — сказал Витренко, отвечая на вопрос, надеется ли Украина на то, что газопровод не будет работать.

По его словам, Украина в случае запуска Северного потока-2 будет терять около $2 млрд в год, что эквивалентно примерно 1,5% ее ВВП.

Читайте такжеНе раньше мая 2022: ввод в эксплуатацию Северного потока- 2 может затянуться - Bloomberg"Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора (Nord Stream 2 AG)", - отметил глава правления Нафтогаза.

Реклама

Германия "зарубила" сертификацию Северного потока-2

Стоит отметить, сегодня, 16 ноября, федеральное сетевое агентство ФРГ приостановило сертификацию компании-оператора российского газопровода Северный поток-2 до тех пор, пока структура собственности трубы не будет соответствовать немецкому законодательству.

Берлин требует, чтобы Nord Stream 2 AG обеспечила на территории Германии работу компании, которая должна стать владельцем немецкого участка трубопровода Газпрома.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
viber
Юрий Витренко Северный поток-2
Сейчас вы просматриваете новость «Потери Украины от запуска Северного потока: в Нафтогазе назвали безумные цифры». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 14 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 14 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду Приметы на 16 ноября: что нельзя делать в день Анны и как не попасть в бедуПриметы на 16 ноября: что нельзя делать в день Анны и как не попасть в беду Любовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год ТиграЛюбовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра Поляки опять взялись за старое, подталкивая Европу к большой войнеПоляки опять взялись за старое, подталкивая Европу к большой войне От куклы ничего не осталось: одесская Барби удивила своей истинной внешностьюОт куклы ничего не осталось: одесская Барби удивила своей истинной внешностью
14:27

Поздравления на Новый год 2022 коллегам и партнерам: прикольные картинки и сердечные пожелания

14:16

Потери Украины от запуска Северного потока: в Нафтогазе назвали безумные цифрыВидео

14:09

"Украина не прошла пик третьей волны COVID-19, рост не исключен": эксперт сделал тревожный прогноз

14:07

"Золотые" масло и сахар: как за год изменились цены на продукты питания в УкраинеВидео

13:57

Убили и забрали оружие: на Луганщине жестоко расправились с полицейским

Реклама
13:53

В Минздраве назвали срок, в течение которого наступает смерть от коронавирусаВидео

13:40

Тысячу Зеленского получат все: в Слуге народа оправдались за неточностьВидео

13:30

В Киеве устроили стрельбу у здания суда, есть раненый

13:14

Названа весомая причина для вакцинации от коронавирусаВидео

13:12

На Львовщине мужчина ворвался в больницу и избил пациентовФото

13:10

Повышение пенсии на 9%: кто получит прибавку к пенсии в 2022 году

13:02

Германия зарубила сертификацию Северного потока-2 и требует от Газпрома отдать часть магистралиВидео

13:00

Гороскоп на завтра 17 ноября 2021: Тельцам – риск травм, Весам – судьбоносный деньВидео

12:56

Ярош пригрозил открывать огонь по нелегалам на границеВидео

12:55

Топ-4 знака зодиака, наделенных природным шармом: астролог назвал секрет успеха каждогоВидео

12:50

Зима наступит уже на этой неделе - Украину засыплет снегом, но похолодает только с понедельникаВидео

12:35

"Нельзя потратить на водку и сигареты": тысячу Зеленского не будут выдавать на рукиВидео

12:34

В "Слуге народа" подтвердили ДТП с участием Ковалева

12:32

В Никополе по программе Зеленского "Большая стройка" откроется спорткомплекс с бассейнами

12:28

НеАнгельский скандал: бывшие участницы группы НеАнгелы сцепились из-за куска торта

Реклама
12:07

За партией Зеленского крадется партия Порошенко: новый парламентский рейтинг

12:07

Украина начнет выходить из "красной" зоны со следующей недели - ЛяшкоВидео

11:57

В зале Киевсовета депутаты устроили драку: СМИ узнали причинуВидео

11:39

Деньги снимали, пока он спал: клиент ПриватБанк за 4 часа остался без копейки

11:30

Синоптик предупредила об аномальном январе: какой будет погода в Украине в первый месяц 2022 года

11:28

Во Львове в помещении супермаркета умер человекВидео

11:23

В Мариуполе копы поймали беглого енота Сеню и вернули его в зоопарк

11:11

Американская певица справила малую нужду на фаната во время концерта

11:10

Новый штурм границы: нелегалы ломают заграждения и прорываются в Польшу из БеларусиВидео

11:03

Зеленский и Порошенко теряют поддержку: кого украинцы видят новым президентом

10:57

Самый красивый красный маникюр на Новый год 2022, который заставит поверить в чудоФото

10:51

Под Киевом Mercedes протаранил грузовик: в пострадавшем участнике ДТП узнали "слугу народа"Видео

10:44

Крылатый трофей – прямое доказательство войск РФ на Донбассе: ВСУ сбили еще один вражеский БПЛАВидео

09:58

"Конец эпохи бедности": Сеть взорвалась мемами из-за "Вовиной тысячи"Видео

09:55

У скандального нардепа Кивы проводят обыск

09:45

Залог успеха 2022 года: астролог рассказал, что нужно успеть сделать до нового года каждому знаку

09:37

Дороже отборной свинины: "стратегический" украинский продукт рекордно взлетит в ценеВидео

09:37

Атака на Украину и срыв "Нормандии": у Зеленского сделали заявление о новом шаге Путина по ДонбассуВидео

09:10

Границ с травматами не защищаютмнение

09:03

Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: какую опасность таит в себе этот день

Реклама
08:41

Выходные в декабре 2021 в Украине: сколько будем отдыхать

08:27

За сутки в Украине зафиксирован новый антирекорд смертности от COVID-19Видео

08:25

Военная операция России и прогнозы Запада: Украина ожидает угрозы уже в начале декабряВидео

08:10

Облако обломков накрыло МКС: РФ испытала космическое оружие и подвергла опасности космонавтов

08:00

Поздравления с Днем радио, телевидения и связи в прозе, стихах и картинках

07:47

Гороскоп на сегодня 16 ноября 2021: Овнам – интриги, Девам – вещие сныВидео

07:19

У Киева есть девять сценариев обороны на случай вторжения России - АрестовичВидео

06:46

Новые трубопроводы или дело мира: Джонсон заявил о выборе, который предстоит сделать ЕСВидео

06:30

СССР 2.0 замаячил на горизонте: разразится ли война в Беларусимнение

05:42

Наращенные ресницы могут вызвать рак - врачВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять