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Украина будет участвовать в сертификации Северного потока-2

15 ноября 2021, 19:49
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По словам Витренко, Нафтогаз будет выступать против сертификации газопровода.

Юрий Витренко
Юрий Витренко / УНИАН

Немецкий регулятор BNetzA одобрил участие Нафтогаза в процедуре сертификации Северного потока-2.

Как сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко, компания предоставит свою позицию уже в ближайшее время.

По словам Витренко, одобрение запроса на участие в процедуре сертификации поможет узнать позицию и аргументы Nord Stream 2 AG для большей прозрачности процесса запуска газопровода.

"Сегодня немецкий регулятор одобрил запрос Нафтогаза в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG. Компания приветствует это решение, ведь теперь регулятор должен учитывать нашу позицию и аргументы. Это также позволит узнать о позиции и аргументах Nord Stream 2 AG, что будет означать большую прозрачность процесса", - заявил председатель правления Нафтогаза.

В то же время компания планирует выступить против сертификации Северного потока-2, поскольку он не соответствует законодательству Европы.

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"Мы готовы предоставить свою позицию уже в ближайшее время. Она основывается на том, что Северный поток-2 не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому законодательству", - отметил Витренко.

Ранее глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что Евросоюз должен придерживаться жесткой линии в отношении России из-за ситуации, связанной с газопроводом Северный поток-2. По его словам, российский президент Владимир Путин использует газ в качестве оружия, и это уже очевидно. Нельзя лицензировать магистраль Газпрома в условиях, когда россияне отказываются от дополнительной транспортировки газа на фоне энергетического кризиса в Европе.

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Нафтогаз Юрий Витренко Северный поток-2
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