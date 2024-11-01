Украина могла вступить в НАТО еще в 2006 году: что стало помехой

Бывший глава правительства Виктор Янукович возражал на вступлении в Альянс.

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Вступление Украины в НАТО / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы из заявления:

Украина могла вступить в НАТО в 2006 году

Тогда президент Виктор Ющенко настаивал на получении плана действий по членству

До 2008 года Россия протестовала не столь громко

Украина могла вступить в НАТО еще в 2006 году. На тот момент Россия не препятствовала этому так упорно, как через два года спустя, в 2008-м. Об этом заявил Стив Пайфер, помощник госсекретаря США по вопросам Европы в 2000-2004 годах в проекте ТСН "USA-UA: Секретные файлы Белого дома".

Отмечается, что тогдашний президент Украины Виктор Ющенко настаивал на получении плана действий по членству, а глава правительства, Виктор Янукович, возражал.

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По словам Пайфера, до 2008 года, когда Россия начала громко протестовать против вступления Украины в НАТО, у нашего государства были все шансы стать членом альянса.

"С одной стороны был президент Украины, который говорил - я хочу план действий по членству, а с другой - премьер-министр, который говорил - нет. По моему мнению, если бы Виктор Янукович поддержал план действий по членству в НАТО, это вполне могло бы произойти в 2006 году, потому что на тот момент Россия по каким-то причинам протестовала не настолько громко, как это было в 2008 году", - сказал он.

Страны НАТО / Инфографика: Главред

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

Вступление Украины в НАТО - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Владимир Зеленский подчеркнул, что когда Украина получит приглашение в НАТО, это станет непреодолимой защитной стеной от имперских амбиций России.

Зеленский также выразил надежду, что Украина получит приглашение для дальнейшего вступления в НАТО в соответствии с международно признанными границами.

Кроме того, Париж не против вступления Украины в блок НАТО. Однако, вопрос приглашения Украины в НАТО во многом зависит от того, какой будет новая администрация в США.

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