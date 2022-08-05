УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина впервые с 24 февраля активно формирует ход войны, армии РФ нужно сделать сложный выбор - ISW

5 августа 2022, 08:00

ВСУ удалось перехватить стратегическую инициативу в боях и вынудить врага перераспределять силы. Страна-агрессор РФ вынуждена менять приоритеты усилий.

ВСУ, танк
ВСУ удалось перехватить стратегическую инициативу в боях / Фото УНИАН

На 163-й день полномасштабного российского вторжения Киев впервые получил возможность начать активно формировать ход войны. Это произошло благодаря успешным контрнаступательным операциям.

Защитникам Украины удалось перехватить стратегическую инициативу в боях и вынудить врага перераспределять силы. Страна-агрессор РФ вынуждена менять приоритеты усилий. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что в последнее время РФ все чаще перебрасывает личный состав и технику в Херсонскую и Запорожскую области за счет своих усилий по захвату Славянска и Северска, которые она покинула. Также российские силы передислоцируют военную технику, в частности артиллерию и авиацию, в Крым из других регионов Украины.

Ранее оккупанты отводили или приостанавливали наступательные операции на Харьков и на южном направлении, чтобы сделать приоритетным захват Луганской области, но осуществили это по собственной инициативе, исходя из меняющихся приоритетов их командиров.

"В данном же случае войска РФ, похоже, реагируют на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирают цели, на которых сосредоточить свои усилия", – считают в ISW.

Там напомнили, что даже после того, как украинские войска отбили попытку РФ захватить Киев в начале войны, оккупанты смогли свободно сосредоточить свои операции на востоке.

"Подготовка ВСУ к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции в рамках этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны", – констатировали в Институте изучения войны.

Украина впервые с 24 февраля активно формирует ход войны, армии РФ нужно сделать сложный выбор - ISW
Фото criticalthreats.org

По мнению экспертов, серьезность дилеммы, стоящей перед российским высшим командованием, зависит от способности Украины проводить масштабные контрнаступления одновременно на нескольких направлениях.

Например, если ВСУ смогут "сильно надавить на Изюм", продолжая переход в контрнаступление на Херсонщине, то российские войска встанут перед очень трудным выбором. Им, вероятно, придется решить: либо отказаться от своих западных позиций вокруг Изюма в пользу защиты наземных коммуникаций дальше на север и восток, либо выделить больше личного состава и техники, чтобы попытаться удержать нынешнюю линию фронта. Однако, отмечают в ISW, такие силы должны были прийти с другого направления, что поставило бы под угрозу другие "достижения" РФ.

Как сообщал Главред, Россия пытается заставить Украину перебросить резервы на Донецкое и Луганское направление, чтобы отвлечь внимание от направления истинной опасности, где планируется масштабное наступление. Речь идет о Юге Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович также заявил, что освобождение временно оккупированной Херсонской области будет медленным и скучным. Вооруженным силам Украины уже удалось деоккупировать 53 населенных пункта в Херсонской области. По словам советника главы ОП, это будет продолжаться и дальше.

Смотрите новости Херсона онлайн:

Другие новости:

война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:00

Украина впервые с 24 февраля активно формирует ход войны, армии РФ нужно сделать сложный выбор - ISW

07:57

Не довезли краденое: в Крыму разбился грузовик с зерном из УкраиныВидео

07:16

ВСУ на Юге уничтожили три склада боеприпасов, четыре комплекса С-300 и 39 оккупантовВидео

06:47

Несостоявшаяся битвамнение

06:37

Возле оккупированного Севастополя внезапно задымился российский корабль

Реклама
06:00

У ВСУ есть план, как поймать Россию в ловушку в Херсоне - Сергей Кузан

05:40

Путин фатально просчитался: хотел уничтожить Украину, а получит ее второе рождение – КучмаВидео

05:10

За доллар 45 гривен: эксперт дал неожиданный прогноз на августВидео

05:03

Неугомонная Хайди Клум в микротрусиках сплясала зажигательный танецВидео

04:41

В Нью-Йорке установили скульптуру кровавого Путина на танкеВидео

04:29

"Сладкая, как финик": Белла Хадид в тончайшем нижнем белье растянулась на леопардовых шкурах

04:10

Ударит жара и налетит ураган: синоптики рассказали, когда вернется пекло в УкраинуВидео

03:40

Молодая жена Сергея Тигипко продемонстрировала свою гибкость в купальнике

03:35

США не хотят победы Украины сейчас, полный разгром РФ им невыгоден - ЖдановВидео

03:20

Самый вкусный и очень простой пирог на Медовый спас: удивительный рецептВидео

03:04

Дешево и сердито: обычные спички избавят от мошек в вазоне и придадут яркости цветам

03:01

Старшую дочь Барака Обамы поймали на горячем с загадочным мужчиной

02:05

Военный эксперт пояснил, почему иранские беспилотники опаснее русских для ВСУ

01:42

ВСУ сделали Наталье Могилевской сюрприз на День рожденияВидео

01:35

Как избавиться от запаха старости в квартире: 15 полезных советов, чтобы дома всегда пахло свежестью

Реклама
01:07

Гороскоп на неделю 8-14 августа: Львам – груз проблем, Козерогам – счастье в любви, Водолеям – врагиВидео

00:51

Приметы на 5 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь деньгиВидео

00:41

"Уже не вырвется оттуда": Павел Зибров рассказал, как Кремль "подкармливал" запроданку Повалий

00:01

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2022: Львам – деньги, Скорпионам – перемены, Рыбам - опасные соблазныВидео

04 августа, четверг
23:50

"Покойники и смертники": Арестович озвучил три вероятных цели россиян под ХерсономВидео

23:22

Аморальная избирательность: Зеленский разнес скандальный отчет Amnesty International

22:46

Украина с оружием будет забирать свои земли, РФ это понимает и "требует" "Минска-3" – ПодолякВидео

22:35

"Зарево, что-то горит": Харьков под обстрелами, слышны мощные взрывы, есть пострадавшиеВидео

22:18

Евросоюз ввел жесткие санкции против беглеца Януковича и его сына

22:10

Приметы на 6 августа: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не впустить беду в домВидео

21:44

Настигли одни неудачи и финансовые проблемы: 3 способа, как быстро избавиться от бед и разочарованийВидео

21:42

"Россия всех защищает": у Путина ошарашили пропагандистской методичкой по войнеВидео

21:39

ВСУ ведут бои с войсками РФ под Изюмом: враг пытается прорваться возле Гусаровки – ГенштабВидео

21:20

В Беларусь прибыл самолет, на котором могли быть иранские беспилотники для РФ - СМИВидео

21:15

Самая вкусная закуска, в которую влюбляются с первого кусочка: простой рецепт за 15 минутВидео

20:43

Македония подарила ВСУ штурмовики Су-25, которые ранее купила у Украины - СМИ

20:33

Если Путин победит в войне против Украины, начнется Третья мировая война – ЗеленскийВидео

20:27

Выходные в августе 2022 в Украине: как будем отдыхать в условиях военного положения

20:09

"Мы не такие подонки, как они": Зеленский высказался о новых фейках РФ и желании говорить с Путиным

20:08

"Это свинство": продюсер-путинист Пригожин обвинил Вайкуле в геноциде украинцев

Реклама
20:08

Путин подставил и унизил китайцевмнение

19:50

Россия лжет, угрожает и ставит ультиматумы: Зеленский разнес призывы Москвы к "переговорам"Видео

19:45

Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, запреты и традиции дня

19:40

Цифры богатства и бедности в дате рождения: главные амулеты для финансовой удачи

19:39

Выходной на День Независимости Украины 2022 – будем ли отдыхать 24 августа

19:28

Россияне мощно "накрыли" села под Запорожьем из РСЗО: первые подробности

19:24

"Киев пускает ракеты в сторону Тайваня": пропагандисты Путина запутались во лжи и смололи очередной абсурдВидео

19:16

В Кабмине назвали сроки действия временной защиты в ЕС для беженцев из УкраиныВидео

19:11

Кремль хочет запретить россиянам увольняться со службы во время "спецоперации" - ГенштабВидео

18:51

ВСУ продвинулись в Харьковской области и закрепились на освобожденных территорияхВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять