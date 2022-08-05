Украина впервые с 24 февраля активно формирует ход войны, армии РФ нужно сделать сложный выбор - ISW

ВСУ удалось перехватить стратегическую инициативу в боях / Фото УНИАН

На 163-й день полномасштабного российского вторжения Киев впервые получил возможность начать активно формировать ход войны. Это произошло благодаря успешным контрнаступательным операциям.

Защитникам Украины удалось перехватить стратегическую инициативу в боях и вынудить врага перераспределять силы. Страна-агрессор РФ вынуждена менять приоритеты усилий. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что в последнее время РФ все чаще перебрасывает личный состав и технику в Херсонскую и Запорожскую области за счет своих усилий по захвату Славянска и Северска, которые она покинула. Также российские силы передислоцируют военную технику, в частности артиллерию и авиацию, в Крым из других регионов Украины.

Ранее оккупанты отводили или приостанавливали наступательные операции на Харьков и на южном направлении, чтобы сделать приоритетным захват Луганской области, но осуществили это по собственной инициативе, исходя из меняющихся приоритетов их командиров.

"В данном же случае войска РФ, похоже, реагируют на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирают цели, на которых сосредоточить свои усилия", – считают в ISW.

Там напомнили, что даже после того, как украинские войска отбили попытку РФ захватить Киев в начале войны, оккупанты смогли свободно сосредоточить свои операции на востоке.

"Подготовка ВСУ к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции в рамках этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны", – констатировали в Институте изучения войны.

Фото criticalthreats.org

По мнению экспертов, серьезность дилеммы, стоящей перед российским высшим командованием, зависит от способности Украины проводить масштабные контрнаступления одновременно на нескольких направлениях.

Например, если ВСУ смогут "сильно надавить на Изюм", продолжая переход в контрнаступление на Херсонщине, то российские войска встанут перед очень трудным выбором. Им, вероятно, придется решить: либо отказаться от своих западных позиций вокруг Изюма в пользу защиты наземных коммуникаций дальше на север и восток, либо выделить больше личного состава и техники, чтобы попытаться удержать нынешнюю линию фронта. Однако, отмечают в ISW, такие силы должны были прийти с другого направления, что поставило бы под угрозу другие "достижения" РФ.

Как сообщал Главред, Россия пытается заставить Украину перебросить резервы на Донецкое и Луганское направление, чтобы отвлечь внимание от направления истинной опасности, где планируется масштабное наступление. Речь идет о Юге Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович также заявил, что освобождение временно оккупированной Херсонской области будет медленным и скучным. Вооруженным силам Украины уже удалось деоккупировать 53 населенных пункта в Херсонской области. По словам советника главы ОП, это будет продолжаться и дальше.

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