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Контрнаступление ВСУ откладывается из-за малых объемов поставок оружия - Жданов

5 августа 2022, 09:43

Сейчас стране-агрессору РФ нужно перемирие, а Украине – победа на поле боя для формирования переговорной позиции.

Олег Жданов
Олег Жданов рассказал о текущей ситуации на фронте / Фото УНИАН

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что Вооруженным силам Украины, вероятно, придется подождать с контрнаступлением из-за малых объемов поставок Западом оружия.

"Вопрос с контрнаступлением немного откладывается. Но вопрос оборонной операции – нет, мы в состоянии ее провести", – сказал Жданов на своем Youtube-канале.

По словам Жданова, сейчас россиянам нужно перемирие, а Украине – победа на поле боя для формирования переговорной позиции.

Эксперт также оценил риски того, что армия РФ может прорваться в направлении городов Кривой Рог, Запорожье и Николаев.

"Нельзя сказать, что полностью не существует угрозы прорыва российских войск на направлениях трех основных городов, но при этом вероятность прорыва практически равна нулю", — считает Жданов.

Он подчеркнул, что враг пытается растянуть ВСУ по всей линии фронта, длина которой составляет около 2,5 тысяч километров.

Как сообщал Главред, в ежедневном отчете американского Института изучения войны говорится, что на 163-й день полномасштабного российского вторжения Киев впервые получил возможность начать активно формировать ход войны. Это произошло благодаря успешным контрнаступательным операциям. Защитникам Украины удалось перехватить стратегическую инициативу в боях и вынудить врага перераспределять силы. Страна-агрессор РФ вынуждена менять приоритеты усилий.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия пытается заставить Украину перебросить резервы на Донецкое и Луганское направление, чтобы отвлечь внимание от направления истинной опасности, где планируется масштабное наступление. Речь идет о Юге Украины.

Арестович также заявил, что освобождение временно оккупированной Херсонской области будет медленным и скучным. Вооруженным силам Украины уже удалось деоккупировать 53 населенных пункта в Херсонской области. По словам советника главы ОП, это будет продолжаться и дальше.

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