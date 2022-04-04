Украина выиграла первый бой за Киев, но расслабляться не стоит: Резников предупредил о новых рисках

Министр обороны заявил, что Украина выиграла первый бой за Киев, но расслабляться не стоит/ УНИАН

Российские оккупанты потерпели поражение под Киевом и сейчас регион уже освобожден от врага. Но расслабляться не стоит. Орки отступили, однако они перегруппировывают силы, чтобы изменить направление ударов.

Несмотря на то, что Украина отбила первую волну российского вторжения в сторону Киева, есть риск, что это наступление на украинскую столицу может быть не последним. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"После 39 дней отпора полномасштабной российской интервенции многие из нас с облегчением воспринимают хорошие новости. Российские оккупанты потерпели поражение под Киевом. Первый бой за столицу украинские защитники и защитницы выиграли. Киевщина освобождена от врага. Он также отступает на Черниговщине и Сумщине, чтобы перегруппировать силы и изменить направление ударов", – отмечает Резников.

По его словам, такое поведение российской армии является безоговорочным свидетельством того, что планы Кремля сломаны.

Резников подчеркнул, что несмотря ни на что Украина должна быть готова к различным сценариям. Ведь нельзя отвергать возможности того, что может накатиться вторая волна российского вторжения.

Читайте такжеПочему Россия так быстро отступила от КиеваНапомним, британская разведка сообщила, что Путин приказывал своим солдатам казнить украинцев во время вторжения. Стало известно, что планы Путина включали внесудебные казни украинцев российскими военными и разведывательными службами.

Ранее украинский волонтер и военнослужащий ВСУ заявил, что главная слабость России сейчас – это не значительные потери тяжелой техники. Более важно то, что российская армия совершенно деморализована. Украинская армия наоборот имеет высокую мотивацию к борьбе. А "против мотивированного воина никакие ракеты и танки не помогают", утверждает Юрий Касьянов.

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