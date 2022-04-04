"Это важнее количества оружия": эксперт объяснил, в чем самое главное преимущество ВСУ над орками

Эксперт объяснил, в чем самое главное преимущество ВСУ над оккупантами/ Reuters

Главная слабость России сейчас – это не значительные потери тяжелой техники. Более важно то, что российская армия совершенно деморализована.

И именно это уже на нынешнем этапе может помочь украинским воинам победить врага. Такое мнение высказал украинский волонтер, блогер и военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов в интервью Главреду.

"Вопрос не в ресурсах, не в количестве танков и гаубиц. Вопрос – в катастрофическом падении морального духа российских захватчиков", – говорит Касьянов.

По его словам, российские военные, отправляясь воевать в Украину, могут свои действия объяснять сами себе тезисами имперской пропаганды – мол, они якобы едут сюда "освобождать братский народ". Однако уже здесь они сталкиваются с реальностью и видят, какое кровавое месиво здесь делают их "товарищи по оружию".

Не способствует моральному состоянию российских оккупантов и то, что украинцы явно не встречают их "с цветами", как они на это надеялись.

"Так этот российский военнослужащий оказывается в чужой стране в окружении врагов, где его все ненавидят – от маленьких детей до людей преклонного возраста. Конечно, он будет чувствовать себя очень неуютно. При таких условиях его морально-психологическое состояние падает до нуля", – отмечает эксперт.

Читайте такжеСнимки из Бучи отрицают идею компромисса, Украине нужно оружие – ДудаОн напомнил, что такая ситуация уже сложилась с российскими военными, которые воевали в Афганистане. После той войны много кто лечился в психбольницах, ведь не могли забыть расстрелы мирных жителей, детей и прочее. По словам Касьянова, в Украине происходит то же самое, только масштабы намного больше. Поэтому сейчас уже очень заметно, насколько сильно упало моральное состояние российских оккупантов.

Зато у украинцев сейчас уровень злости и ненависти к российским убийцам очень высок, и это всех нас сильно сплотило. В то время как у россиян уже сильно зашкаливает страх.

"Поэтому количество ресурсов не так важно – их мы перекроем количеством средств ПВО, которые поставляют нам наши союзники. Даже обычным переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) мы можем сбивать крылатые ракеты, это доказано украинской армией. Российская авиация поэтому уже особо не летает над украинской территорией – они просто боятся", – говорит Касьянов.

Украинцев не пугает количество вражеской техники, они ее успешно уничтожают. Касьянов привел пример ситуации, которая произошла недавно. Украинские десантники с трех сторон зашли на позиции врага, который уже собирался отходить, и даже без особой техники в руках сожгли всех орков, которые там находились.

"Против мотивированного воина никакие ракеты и танки не помогают", – подытожил военнослужащий.

Напомним, британская разведка сообщила, что Путин приказывал своим солдатам казнить украинцев во время вторжения. Стало известно, что планы Путина включали внесудебные казни украинцев российскими военными и разведывательными службами.

Ранее журналист Кирилл Сазонов отмечал, что Украина сильно унизила Путина. Путин понял, что ему не удастся взять Киев. Поэтому он может ограничиться символическим "освобождением" Харькова или Одессы или полностью "освободить" Донбасс.

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