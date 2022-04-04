Украина никогда не будет "серой зоной": эксперт рассказал о худшем сценарии и победе над Россией

Война в Украине / Reuters

Генеральный директор компании A.Drones и военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов во время чата на Главреде рассказал, когда может закончится война, и почему Украина никогда не станет "серой зоной".

"Я думаю, что "вторая сильнейшая армия в мире", то есть российская, в лучшем случае продержится еще 2-3 месяца, в худшем для России варианте – месяц. После этого российская армия не просто начнёт оставлять позиции вокруг Киева, а побежит отовсюду, бросая технику и спасая свои шкуры", - говорит эксперт.

По его словам, "нам нужно закончить всё до 9 мая и провести парад победы на Крещатике".

Касьянов отмечает, что Украина никогда не превратится в "серую зону".

"Такого риска нет. Украина никогда не будет "серой зоной". На территории нашей страны никто не будет выяснять отношения. Ни Запад с Россией, ни кто-либо другой. Никакой Боснии и Герцеговины здесь не будет. Здесь с Россией воюем мы, мы её побеждаем и обязательно победим уже в ближайшее время. Это неизбежно", - говорит Касьянов.

По его словам, Запад ещё должен будет к нам прийти просить прощения за то, что слишком мало помогал Украине – людям, которые жертвовали своими жизнями, защищая задницы всего западного мира.

"Во Время второй мировой войны мы видели другое – тогда была создана реальная антигитлеровская коалиция, и ресурсы всех стран были брошены на то, чтобы противостоять "коричневые чуме". Сейчас ничего подобного не происходит: Запад, с одной стороны, даёт Украине оружие, а с другой – договаривается с новым Гитлером о ценах на газ. Это какой-то нонсенс, за который Западу придётся долго-долго извиняться", - отмечает Касьянов.

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ВСУ взяли под контроль Житомирскую трассу 31 марта. Хоть и оккупанты, которые готовы были атаковать Киев отступили, устроили там настоящие зверства.

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

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