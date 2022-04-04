"У нас детей насилуют, женщин": учительница и сестра Козака просят чиновника Путина помочь остановить войну

Сестра Дмитрия Козака просит его помочь остановить войну России против Украины / Скриншот видео Obozrevatel на YouTube

Учительница и двоюродная сестра заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака просят его сделать все возможное, чтобы остановить войну. Они живут в Украине в том же селе в Кировоградской области, где вырос он сам. Двоюродная сестра российского чиновника рассказала о кошмарах и ужасах войны и попросила его о помощи. Женщина напомнила, что на этой земле похоронена его бабушка. Стоя у могилы бабушки, сестра снова призвала его приложить усилия для прекращения боевых действий.

В опубликованном Obozrevatel видео на YouTube учительница Наталья Гавриловна рассказала, что учила Козака Дмитрия из 5-го класса. Женщина была классным руководителем будущего соратника Путина. Одноклассники и односельчане звали его Митя.Читайте также"Насилуют детей и едят собак": оккупант признался, как втроем изнасиловали ребенка в Украине

Учительница не понимает, почему идет война России против Украины, и как ее бывший ученик оказался в "противоположном лагере".

"Митя, я все вам старалась объяснить, чтобы вы понимали. Объясни теперь мне, дитя: что это за война? Кому она нужна? На колени бы перед всей Украиной встала - и просила бы прощения, что что-то я не додалала тебе в воспитании, что-то упустила... Я не знаю, что сказать больше. Я не понимаю этой войны. И не могу понять, что ты - в противоположном лагере - другом, чем тот, где твои одноклассники, наши односельчане и я тоже!" – плача сказала женщина.

К Козаку обратилась и его двоюродная сестра. Она по-прежнему живет в селе, где вырос Козак. Женщина рассказала об ужасах, которые творят российские военные, и попросила его приложить усилия для того, чтобы закончилась война.

Читайте такжеПоявились фото оккупантов-бурятов, которые насиловали, пытали и расстреливали людей в Буче"У нас война. Если ты можешь как-то помочь нам, чтобы у нас закончилась война... У нас детей насилуют, женщин насилуют... Побили все города. Домов нет. Людям некуда пойти. Уезжают, кто куда видит. Очень у нас тяжело... Если ты можешь чем-нибудь помочь нам - помоги!" – сказала женщина.

Она напомнила своему двоюродному брату, что на украинской земле похоронены его предки, бабушка. Стоя у могилы бабушку женщина снова попросила Козака сделать все, чтобы остановить насилие и убийства людей в Украине.

Преступления российских войск в Украине

Российский президент Владимир Путин 24 февраля объявил войну Украине. На территорию государства из России и Беларуси зашли войска. Военные объекты, жилые дома и квартала обстреливаются российскими войсками ракетами, авиабомбардировками и артиллерией. Гибнут мирные жители.

Российские оккупанты совершают шокирующие преступления. В Харькове захватчик неделю насиловал девушку. Потом он убил ее тяжелобольную мать.

31-летняя харьковчанка в ужасе рассказала об изнасиловании российским военным в селе Малая Рогань под Харьковом, которое оккупанты захватили после начала войны.

В Буче похоронили 350 убитых российскими захватчиками людей. Тела погибших собирают по городу. Многие люди похоронены во дворах и огородах.

На территории церкви Андрея Первозванного в Буче оккупанты вырыли братскую могилу, где оставляли тела убитых людей. Предварительно известно, что похоронили 67 украинцев. Тела некоторых из них не удалось идентифицировать.