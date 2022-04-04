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"У нас детей насилуют, женщин": учительница и сестра Козака просят чиновника Путина помочь остановить войну

4 апреля 2022, 12:20

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак вырос в селе Бандурово Кировоградской области.

Сестра Дмитрия Козака
Сестра Дмитрия Козака просит его помочь остановить войну России против Украины / Скриншот видео Obozrevatel на YouTube

Учительница и двоюродная сестра заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака просят его сделать все возможное, чтобы остановить войну. Они живут в Украине в том же селе в Кировоградской области, где вырос он сам. Двоюродная сестра российского чиновника рассказала о кошмарах и ужасах войны и попросила его о помощи. Женщина напомнила, что на этой земле похоронена его бабушка. Стоя у могилы бабушки, сестра снова призвала его приложить усилия для прекращения боевых действий.

В опубликованном Obozrevatel видео на YouTube учительница Наталья Гавриловна рассказала, что учила Козака Дмитрия из 5-го класса. Женщина была классным руководителем будущего соратника Путина. Одноклассники и односельчане звали его Митя.Читайте также"Насилуют детей и едят собак": оккупант признался, как втроем изнасиловали ребенка в Украине

Учительница не понимает, почему идет война России против Украины, и как ее бывший ученик оказался в "противоположном лагере".

"Митя, я все вам старалась объяснить, чтобы вы понимали. Объясни теперь мне, дитя: что это за война? Кому она нужна? На колени бы перед всей Украиной встала - и просила бы прощения, что что-то я не додалала тебе в воспитании, что-то упустила... Я не знаю, что сказать больше. Я не понимаю этой войны. И не могу понять, что ты - в противоположном лагере - другом, чем тот, где твои одноклассники, наши односельчане и я тоже!" – плача сказала женщина.

К Козаку обратилась и его двоюродная сестра. Она по-прежнему живет в селе, где вырос Козак. Женщина рассказала об ужасах, которые творят российские военные, и попросила его приложить усилия для того, чтобы закончилась война.

Читайте такжеПоявились фото оккупантов-бурятов, которые насиловали, пытали и расстреливали людей в Буче"У нас война. Если ты можешь как-то помочь нам, чтобы у нас закончилась война... У нас детей насилуют, женщин насилуют... Побили все города. Домов нет. Людям некуда пойти. Уезжают, кто куда видит. Очень у нас тяжело... Если ты можешь чем-нибудь помочь нам - помоги!" – сказала женщина.

Она напомнила своему двоюродному брату, что на украинской земле похоронены его предки, бабушка. Стоя у могилы бабушку женщина снова попросила Козака сделать все, чтобы остановить насилие и убийства людей в Украине.

Преступления российских войск в Украине

Российский президент Владимир Путин 24 февраля объявил войну Украине. На территорию государства из России и Беларуси зашли войска. Военные объекты, жилые дома и квартала обстреливаются российскими войсками ракетами, авиабомбардировками и артиллерией. Гибнут мирные жители.

Российские оккупанты совершают шокирующие преступления. В Харькове захватчик неделю насиловал девушку. Потом он убил ее тяжелобольную мать.

31-летняя харьковчанка в ужасе рассказала об изнасиловании российским военным в селе Малая Рогань под Харьковом, которое оккупанты захватили после начала войны.

В Буче похоронили 350 убитых российскими захватчиками людей. Тела погибших собирают по городу. Многие люди похоронены во дворах и огородах.

На территории церкви Андрея Первозванного в Буче оккупанты вырыли братскую могилу, где оставляли тела убитых людей. Предварительно известно, что похоронили 67 украинцев. Тела некоторых из них не удалось идентифицировать.

viber
Кремль Дмитрий Козак Кировоградская область война России и Украины
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