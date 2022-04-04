Россияне убили в Буче больше людей, чем сербы в Вуковарской резне - Резников

Алексей Резников / Reuters

Количество людей, которые были убиты российскими оккупантами в Буче Киевской области, выше, чем насчитывалось жертв в так называемой Вуковарской резне на Балканах. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил руководитель Министерства обороны Украины Алексей Резников.

"В Буче количество погибших уже больше, чем в Вуковаре. Выстрелы в затылок женщинам и мужчинам со связанными руками — это абсолютная бесчеловечность. Эти убийства не воспринимаются как часть войны. Даже сложно их квалифицировать как терроризм или грех. Это — сущность, природа тех бешеных палачей, которые ворвались на нашу землю. В последний раз такое делали эсэсовцы", — подчеркнул он.

При этом министр обороны выразил уверенность, что российским захватчикам в итоге все же придется понести ответственность за свои военные преступления.

"Это зло просто не может остаться безнаказанным. Наша разведка последовательно устанавливает личности захватчиков и убийц. Всех! Каждый в свое время получит то, что заслужил", — заверил Резников.

Официально жертвами массовых расстрелов хорватских пленных и мирных жителей в Вуковаре, которые совершили сербские добровольцы и отрядами Югославии в 1991 году, стали от 255 до 264 человек.

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Напомним, согласно последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили, по меньшей мере, 340 человек.

"Просто апокалиптического. Среди жертв российских войск: мертвые изнасилованные женщины, которых они пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, убитые дети, убитые пожилые люди, убитые мужчины. У многих из них связаны руки, следы пыток, и убиты они выстрелами в затылок", - говорил до этого рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут Книгу палачей, в которой будут зафиксированы все российские оккупанты, которые совершали военные преступления против украинцев.

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