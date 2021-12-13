Украинцев хотят обязать привязать SIM-карты к паспортам: зачем это нужно

Украинцев хотят обязать привязать SIM-карты к паспортам / Фото pixabay.com

Член парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко анонсировал новшество - украинцев хотят обязать перевести на контракт телефонные номера, которые привязаны к банковским картам, чтобы сделать их именными. Законопроект, который уже разрабатывается, будет касаться только финансовых номеров и призван защищать украинцев от мошенников.

Суть в том, что все банковские карты украинцев так или иначе привязаны к номеру телефона. Поэтому мошенники часто предпринимают попытки украсть номера граждан, чтобы получить доступ к их финансам. Если же номер будет именным, то, чтобы перевыпустить карту, нужен будет паспорт. А в случае махинаций гражданин сможет защитить свои права, пишет Obozrevatel.

CEO IT-Association Vinnytsia Дмитрий Софина отмечает, что привязка телефонного номера к паспорту на самом деле имеет много преимуществ для людей.

"Можно будет эффективно бороться со спамом и нарушением конфиденциальности жизни граждан, так как при обращении в правоохранительные органы можно идентифицировать лиц, совершающих эти действия. Если присутствуют противозаконные действия со стороны мошенников и преступников, то при получении решения суда можно легко и быстро установить личность и привлечь ее к ответственности", – сказал он.

Тот факт, что граждане боятся идеи привязки номера к паспорту из-за того, что за ними начнут массово следить спецслужбы, не имеет смысла. Так как с нынешним развитием технологий отследить действия граждан можно и другими способами. Например, через соцсети, в которых люди часто сообщают о себе слишком много информации.

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В свою очередь, эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич считает, что проблему мошенничества инициатива "слуг народа" не решит. По его словам, в Украине уже был случай, когда деньги клиентки банка были украдены в результате ошибок операторской компании. Несмотря на то, что её номер имел статус персонифицированного и любые операции с ним должны были происходить при её личном присутствии, мошенники завладели этим номером. Суды же отказали пострадавшей в праве требовать от компании возмещения убытков.

"Мошенники используют подложные доверенности, поддельные документы, попросту подкупают сотрудников операторских салонов", – отметил Химич.

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К слову, в Украине уже пытались инициировать привязку номера к паспорту еще в 2014 году. Тогда эта инициатива была в списке так называемых диктаторских законов. Позже идею хотели реализовать в 2017-м и 2019-м годах, но ни разу это не увенчалось успехом.

Сейчас сам абонент может принять решение о том, хочет ли он, чтобы его идентифицировали или нет. Как сообщили в компании Киевстар, на данный момент около 80% абонентов Украины все еще обслуживаются анонимно.

Как сообщал Главред, предприимчивые граждане решили подзаработать на эпидемии коронавируса и звонят украинцам от имени якобы их родственников или врачей и просят деньги на лечение. Обеспокоенные люди спешат помочь и в результате перечисляют деньги мошенникам.

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