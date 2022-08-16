Украинцев предупредили об угрозе ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси

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На Северском направлении продолжаются разведполеты беспилотников противника.

Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 16 августа, сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Волынском и Полесском направлениях признаков создания наступательных группировок вооруженных сил Российской Федерации и республики Беларусь не обнаружено.

"На Северском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Каменской Слободы на Черниговщине, а также Ходиного и Сваркового Сумской области. Продолжаются разведполеты БПЛА противника", — говорится в сводке.

Угроза ракетного удара

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что российские захватчики в ближайшие недели могут усилить обстрелы Украины ракетами.

"В ближайшие недели могут быть усилены ракетные обстрелы Украины. Россия пытается перевести войну в стадию позиционной. Они, как я понимаю, взяли тактику оборонительной операции. Сейчас они будут окапываться", – отмечает Жданов.

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