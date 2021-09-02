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Украине грозит дефицит картофеля: цены резко взлетят

2 сентября 2021, 22:00

Из-за такого неурожайного года, цены на картофель поползут вверх, предупреждают эксперты.

картошка
Урожай картошки / pixabay

Уже этой осенью Украине прогнозируют дефицит картофеля. Как говорят аграрии, урожай картофеля в 2021 году очень низкий.

Эксперты утверждают, что нынешний картофель вырос небольшим – до 30 миллиметров в диаметре. Картофель такого размера обычно передают на крахмал, скармливают скоту или оставляют для посадки на следующий год, передает ТСН.

"Часть урожая начала портиться еще летом – картофель из-за проливных дождей просто начал гнить прямо в земле. Качество картофеля и его внешний вид в этом году тоже снизились, и фермеры вынуждены опускать цены на этот овощ", - говорится в сообщении,

В южных областях в конце лета фермеры старались продать весь картофель побыстрее и дешевле, так как хранить его было невозможно.

Однако есть еще надежда на урожай в северных регионах страны. Там в ближайшее время начнут собирать поздние сорта картофеля.

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Из-за такого неурожайного года, цены на картофель поползут вверх, предупреждают эксперты.

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Как сообщал Главред, в Украине в ближайшее время стоит ожидать роста цен на молоко. Как заявил советник ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Владимир Лапа, рост цен может произойти уже осенью этого года.

Тем временем в Госстате сообщили, что инфляция в нашей стране в годовом измерении возросла в июле до 10,2%, что стало максимум с 2018 года. По сравнению с июнем цены выросли всего на 0,1%. А с начала года рост цен составил 6,5%.

viber
картошка цены на продукты
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