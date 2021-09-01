Осень в Украине начнется с дождей и гроз: синоптик уточнил прогноз погоды на 1 сентября

В День знаний погода в Украине будет облачной с прояснениями. В ряде регионов, в том числе и в Киеве, пройдут дожди. В целом, осень начнется на теплой ноте.
Погода в Украине в среду, 1 сентября, будет отличаться в в разных регионах. В частности, на Западе страны сегодня будет дождливо и пасмурно, а на Востоке - тепло и солнечно. В целом, осень в Украине начнется на теплой, но дождливой ноте.
Как прогнозирует синоптик Украинского гидрометцентра, температура воздуха в большинстве областей будет достигать более +20 градусов. Теплее всего будет в восточных и южных регионах - там воздух прогреется максимально до +28 градусов. В центральных и северных областях столбики термометров поднимутся до +25 градусов.
На Севере страны будет дождливо. Осадки также могут пройти в Винницкой и Житомирской областях. Синоптик прогнозирует сильный ветер - около 5-10 метров в секунду.
В западных областях 1 сентября ожидаются ливни и грозы, будет прохладно. Температура воздуха будет колебаться на уровне +16...+19 градусов.
Погода в Киеве сегодня днем будет с дождем, ночью - без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+23 градуса, ночью - около +14 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на 1 сентября
- Ужгород – +17...+19
- Львов – +17...+19
- Ивано-Франковск – +16...+18
- Тернополь – +17...+19
- Черновцы – +16...+18
- Хмельницкий – +17...+19
- Луцк – +17...+19
- Ровно – + 17...+19
- Житомир – + 22...+24
- Винница – + 22...+24
- Одесса – + 25...+27
- Николаев – + 24...+26
- Херсон – + 25...+27
- Симферополь – + 25...+27
- Кропивницкий – +23...+25
- Черкассы – + 22...+24
- Чернигов – + 22...+24
- Сумы – + 23...+25
- Полтава – + 23...+25
- Днепр – + 23...+25
- Запорожье – + 25...+27
- Донецк – + 24...+26
- Луганск – + 26...+28
- Харьков – + 23...+25
- Киев – + 21...+23
Погода в Украине осенью - о чем ранее писал Главред:
В центральной Европе, а также в Украине конец сентября, октябрь и начало ноября будут отличаться очень сухой погодой, сообщили в Укргидрометцентре. Наибольшую опасность при такой синоптической ситуации будут представлять ранние заморозки.
Погода в Украине в сентябре в отдельные дни еще будет теплой, однако до летних градусов температура уже не дотянет, рассказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.
Народный синоптик Леонид Горбань также рассказал о том, какую погоду стоит ожидать осенью 2021 года. Специалист прогнозирует, что осень в этом году будет дождливой и холодной. Он утверждает, что все дело в том, что 2021 год находится под управлением Сатурна, который и задает погоду.