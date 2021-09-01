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Осень в Украине начнется с дождей и гроз: синоптик уточнил прогноз погоды на 1 сентября

1 сентября 2021, 07:13

В День знаний погода в Украине будет облачной с прояснениями. В ряде регионов, в том числе и в Киеве, пройдут дожди. В целом, осень начнется на теплой ноте.

погода, осень
Синоптик спрогнозировал теплое, но дождливое начало осени / Фото pixabay.com

Погода в Украине в среду, 1 сентября, будет отличаться в в разных регионах. В частности, на Западе страны сегодня будет дождливо и пасмурно, а на Востоке - тепло и солнечно. В целом, осень в Украине начнется на теплой, но дождливой ноте.

Как прогнозирует синоптик Украинского гидрометцентра, температура воздуха в большинстве областей будет достигать более +20 градусов. Теплее всего будет в восточных и южных регионах - там воздух прогреется максимально до +28 градусов. В центральных и северных областях столбики термометров поднимутся до +25 градусов.

На Севере страны будет дождливо. Осадки также могут пройти в Винницкой и Житомирской областях. Синоптик прогнозирует сильный ветер - около 5-10 метров в секунду.

В западных областях 1 сентября ожидаются ливни и грозы, будет прохладно. Температура воздуха будет колебаться на уровне +16...+19 градусов.

Погода в Украине 1 сентября 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Киеве сегодня днем будет с дождем, ночью - без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+23 градуса, ночью - около +14 градусов.

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Прогноз погоды в городах Украины на 1 сентября

  • Ужгород – +17...+19
  • Львов – +17...+19
  • Ивано-Франковск – +16...+18
  • Тернополь – +17...+19
  • Черновцы – +16...+18
  • Хмельницкий – +17...+19
  • Луцк – +17...+19
  • Ровно – + 17...+19
  • Житомир – + 22...+24
  • Винница – + 22...+24
  • Одесса – + 25...+27
  • Николаев – + 24...+26
  • Херсон – + 25...+27
  • Симферополь – + 25...+27
  • Кропивницкий – +23...+25
  • Черкассы – + 22...+24
  • Чернигов – + 22...+24
  • Сумы – + 23...+25
  • Полтава – + 23...+25
  • Днепр – + 23...+25
  • Запорожье – + 25...+27
  • Донецк – + 24...+26
  • Луганск – + 26...+28
  • Харьков – + 23...+25
  • Киев – + 21...+23

Погода в Украине осенью - о чем ранее писал Главред:

В центральной Европе, а также в Украине конец сентября, октябрь и начало ноября будут отличаться очень сухой погодой, сообщили в Укргидрометцентре. Наибольшую опасность при такой синоптической ситуации будут представлять ранние заморозки.

Погода в Украине в сентябре в отдельные дни еще будет теплой, однако до летних градусов температура уже не дотянет, рассказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Народный синоптик Леонид Горбань также рассказал о том, какую погоду стоит ожидать осенью 2021 года. Специалист прогнозирует, что осень в этом году будет дождливой и холодной. Он утверждает, что все дело в том, что 2021 год находится под управлением Сатурна, который и задает погоду.

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