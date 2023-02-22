Украине не нужно захватывать российские города и села: Тука объяснил причину

ВСУ сейчас делают достаточную работу на фронте, считает Георгий Тука.

Взрыв в Белгороде, Георгий Тука / соцсети, Главред

Боевые действия могут переброситься на территории России, но в оккупации городов РФ нет смысла.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.

По его словам, ВСУ сейчас делают достаточную работу на фронте.

видео дня

"Достаточно тех усилий, которые сейчас прилагаются ВСУ в плане нанесения ударов на территории России. Конечно, мне, как и большинству украинцев, хотелось бы, чтобы о "бавовне" мы слышали ежеминутно, желательно и за Уралом тоже, но для этого нам нужно больше ресурсов", - пояснил экс-глава Луганской ОВА.

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Тука отметил, что совершать какие-то массированные рейды с оккупацией территорий Российской Федерации нет необходимости.

"Мы что, хотим быть оккупантами части русской земли? Нам это не нужно. Нужно уничтожать военную и экономическую инфраструктуру России, а не захватывать города и села", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.

Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

Также сообщалось, что взрывы прогремели в понедельник утром, 30 января, в Белгородской области РФ. По данным местных властей, в регионе были "прилеты". Такую информацию озвучил губернатор области Вячеслав Гладков.

Вам может быть интересно: