УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украине не нужно захватывать российские города и села: Тука объяснил причину

22 февраля 2023, 09:46
ВСУ сейчас делают достаточную работу на фронте, считает Георгий Тука.
Взрыв в Белгороде, Георгий Тука
Взрыв в Белгороде, Георгий Тука / соцсети, Главред

Боевые действия могут переброситься на территории России, но в оккупации городов РФ нет смысла.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.

По его словам, ВСУ сейчас делают достаточную работу на фронте.

видео дня

"Достаточно тех усилий, которые сейчас прилагаются ВСУ в плане нанесения ударов на территории России. Конечно, мне, как и большинству украинцев, хотелось бы, чтобы о "бавовне" мы слышали ежеминутно, желательно и за Уралом тоже, но для этого нам нужно больше ресурсов", - пояснил экс-глава Луганской ОВА.

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Тука отметил, что совершать какие-то массированные рейды с оккупацией территорий Российской Федерации нет необходимости.

"Мы что, хотим быть оккупантами части русской земли? Нам это не нужно. Нужно уничтожать военную и экономическую инфраструктуру России, а не захватывать города и села", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.

Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

Также сообщалось, что взрывы прогремели в понедельник утром, 30 января, в Белгородской области РФ. По данным местных властей, в регионе были "прилеты". Такую информацию озвучил губернатор области Вячеслав Гладков.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине Георгий Тука
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:46

Украине не нужно захватывать российские города и села: Тука объяснил причину

09:46

"Оставьте детей дома на всякий случай": экстрасенс спрогнозировал, в какие дни будут обстрелыВидео

09:43

Путин готовится "свернуть" наступление в Украине к 5 марта - генерал СВР

09:33

"Жребий брошен": ссора Путина и Патрушева вышла на новый уровень - СМИВидео

09:12

Защитивший Пугачеву Киркоров упал в ноги Симоньян: "не знаю, что на меня нашло"Видео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:40

Офицер объяснил, до какого времени в Украине массово будут раздавать повесткиВидео

08:33

Вопрос уже давно решен: дипломат рассказал, что ждет Украину после войныВидео

08:22

Как и ожидалось, сказать Путину нечегомнение

08:05

"Не вызвав ажиотажа в Москве": вслед за Байденом в Киев может приехать премьер Израиля Нетаньяху - СМИВидео

Реклама
07:49

Как правильно варить вареники и чтобы они не разваливались: нехитрый и надежный способВидео

07:46

В ISW пояснили, в чем суть заявлений Путина о войне против Украины и ядерных ракетахВидео

07:42

США передадут Украине высокоточные авиабомбы большой дальности JDAM-ER – Bloomberg

06:58

Во время визита Байдена в Киев РФ осуществила запуск ракеты Сармат, он провалился – CNN

06:55

Зачем класть деньги в углах квартиры: древний способ "заманить" богатство домой

06:30

У Путина закончился запас "красных линий" и повышения ставокмнение

05:45

Как выбрать хороший чай: простые советы и 6 сортов, которые вас покорят

05:02

"Ах ты, сволочь": обиженная Симоньян набросилась на ГалкинаВидео

04:00

"Война не закончится выходом на границы 1991 года": Тука назвал важное условие победы УкраиныВидео

03:40

Марго Робби рассказала про травмы после постельных сцен с Леонардо Ди Каприо

03:20

Как выглядит настоящее сало: хитрый способ выбрать стопроцентный деликатес

Реклама
03:20

Умопомрачительный ленивый Медовик на сковороде: настоящее восхищение всего за 30 минут - рецептВидео

02:45

"Держать эту недоимперию себе дороже": Запад еще не решил, какой будет РФ после Путина – дипломатВидео

02:05

Тука пояснил, стоит ли ожидать от россиян военной подлости 24 февраляВидео

01:33

Как помыть кошку без стресса для себя и животного

00:51

Почему 22 февраля нельзя трогать и чесать уши: приметы и главные запретыВидео

21 февраля, вторник
23:45

Жизнь после Путина: Тука прогнозирует начало борьбы в России после смерти диктатораВидео

22:52

ВСУ пойдут в контрнаступление: решение примут на заседании Ставки - ДаниловВидео

22:39

"Господин Берлускони не просыпался в 3 ночи стирать одежду": Зеленский опустил друга ПутинаВидео

22:30

"Человек, сделанный из стали": Байден высказался о несокрушимой воле ЗеленскогоВидео

22:26

Актриса фильмов для взрослых или мама: жена Виктора Павлика шокировала снимками в белье

21:55

Послал на три буквы: глава МИД Словакии жестко набросился на пропутинского ОрбанаВидео

21:20

Индексация пенсий: стало известно, кто получит наибольшие и наименьшие доплатыВидео

20:50

Светлана Лобода похвасталась сочными изгибами в тугом корсете

20:48

"Большое наступление россиян уже угасло": Данилов сообщил о значимых провалах оккупантов на фронтеВидео

20:45

Виталий Портников. Как Путин убегает от реальностиВидеоблоги

20:24

Что на самом деле означает визит Байденамнение

20:00

Гороскоп на завтра 22 февраля 2023: Рыбам – новые встречи, Близнецам – события

19:45

Святослав Вакарчук похвастался первыми словами сына Ивана на украинском языкеВидео

19:45

Почему на похороны надевают черное: выдуманные ненужные правила или важные традиции

19:27

"Можем потерять территории и тысячи украинских солдат": РФ будет наступать на 3 направлениях - ТукаВидео

Реклама
19:21

"США не собираются атаковать РФ": Байден обратился к россиянам и призвал остановить войнуВидео

19:11

Как почистить белые стулья: мебель будет сверкать, если воспользоваться 3 средствами

19:07

Историческое выступление Байдена в Польше: президент США обратился к россиянам и ПутинуВидео

18:59

Украинцам будут выплачивать помощь от французской организации: как получить более 6 тысячВидео

18:48

Тяжелобольную Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

18:45

"Ситуация тяжелая": военный рассказал о вероятном наступлении оккупантов на ЗапорожьеВидео

18:39

Си Цзиньпин собирается в РФ, чтобы подтолкнуть Путина к мирным переговорам – The Wall Street JournalВидео

18:13

"Рогатками не повоюешь": дипломат оценил, смогут ли ВСУ в этом году переломить ход войныВидео

17:48

"Эти олухи поверили в собственную богоизбранность": в РФ запутались в своих целях в Украине – ТукаВидео

17:34

Как приготовить вкуснейшие сырники: секреты, которые сделают блюдо незабываемымВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять