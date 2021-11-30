Украинка купила в известном магазине коробку с гайками вместо нового iPhone

Женщина купила гайки вместо айфона / facebook.com/vika.shapkina

Украинка Виктория Шапкина рассказала, что в сети "Фокстрот" ей вместо iPhone продали коробку с гайками. Об инциденте она рассказала в соцсетях.

Женщина заказала смартфон онлайн в кредит и приехала за ним в магазин в торговом центре Dream Town в Киеве. Продавцы оформили товар, однако по просьбе переставить в аппарат SIM-карту ответили отказом, написала она на своей страничке в Facebook.

Виктория отметила, что спешила, поэтому не стала настаивать, а также не стала проверять комплектацию, потому что коробка якобы была упакована.

Очень спешила, проверить не успела

"Вечером у меня был поезд в Одессу и куча дел, которые нужно было сделать поскорее. Я попросила переставить старую сим-карту в новый телефон, на что мне отказали. Не предложили включить телефон и проверить его исправность, как это делают в нормальных магазинах. И к тому же, я спешила… Очень… Когда я открыла коробку, там были гайки, завернутые в полиэтилен… Я не понимала, что произошло и пыталась найти телефон в коробке, но она была пустая…", - написала женщина.

Сказали, что виновата сама

После увиденного она обратила на горячую линию и рассказала об инциденте.

Реклама

"На следующий день я была возле магазина еще до открытия. Никто из персонала не знал о случае. Мне сказали, что я виновата, что не включила телефон в магазине. Что нужно писать заявление и ждать. Я написала. Кажется, кто-то из работников "Фокстрот" (по телефону или в магазине) говорил, что в течение 8 часов решение будет, но прошло уже больше, но ничего конкретного не произошло. Много извинений, но что мне с ними сделать? Я их не обменяю на 24к грн", – написала женщина.

"Фокстрот" ответил

В комментариях под ее постом "Фокстрот" извинился перед женщиной за этот инцидент. Сложившаяся ситуация, как отметили в сети магазинов, для них такая же неприятная неожиданность, как и для клиента. Поэтому для ее решения нужно было провести углубленное расследование, занявшее немного больше времени.

Читайте такжеНа шаг ближе к дешевым айфонам: служба поддержки Apple заговорила по-украинскиПозже женщина написала, что новый телефон ей все-таки выдадут.

"Магазин сказал, что они стали жертвой мошенников, мне выдадут новый телефон, а внутри проводят следственные работы", - написала Виктория.

Ранее мы сообщали, что житель Киева лишился посылки, стоимостью 180 тысяч гривен из-за невнимательности работников "Новой почты". Как рассказал мужчина, в его посылке была одна тонна грецких орехов.