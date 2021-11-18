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Мужчина лишился посылки за 180 тысяч из-за "Новой почты": "Забрал другой человек"

18 ноября 2021, 12:15

Киевлянин не обнаружил на "Новой почте" свою посылку.

Новая Почта
Мужчина обвинил работников "Новой почты" / Униан

Житель Киева лишился посылки, стоимостью 180 тысяч гривен из-за невнимательности работников "Новой почты". Как рассказал мужчина, в его посылке была одна тонна грецких орехов.

Посылку сотрудники "Новой почты" выдали кому-то другому и не проверили документы получателя, сообщил он на Facebook-страничке компании.

"Ваши сотрудники не предоставили никакой информации, что помогла бы установить преступника и вернуть посылку (до сих по нет видео, до сих пор нет никакой реакции по действиям сотрудника, которая отдала посылку не проверив документы), прошу вас разобраться в данном эпизоде, а в первую очередь компенсировать мне стоимость посылки и доставки", - написал Александр.

Читайте такжеНовую почту оштрафовали на сотни миллионов за посылку на 500 гривен: что случилосьОн объяснил, что его посылку забрали посторонние люди, а сотрудники отделения не проверили документы и отказались предоставить какие-либо данные о преступнике.

В "Новой почте" отреагировали

В комментарии под постом компания сообщила, что уже подан запрос в службу безопасности.

"Доброе утро, Александр! Уже подали запрос к коллегам из службы безопасности по данному поводу и ожидаем ответа. Как только получим информацию, сразу Вам напишем. Пожалуйста, необходимо подождать", - говорится в ответе компании.

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Автор: Сергей Кущ
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мошенники Новая почта
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