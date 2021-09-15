Как отследить посылку Новой почты: что делать, если нет накладной

Как можно узнать статус посылки Новой почты - разобрался Главред
Отправляя и принимая посылки важно убедиться в том, что она идет точно по указанному адресу. Как отследить посылку по номеру и без номера накладной и через приложение, разобрался Главред.
О том, как не стать жертвой аферистов при пересылке посылок, читайте в нашем материале: В Новой почте объяснили, как нужно бороться с "посылочными" мошенниками.
Как отследить посылку Новой почты через приложение
Для того, чтобы быть в курсе направления ожидаемого или отосланного отправления, и понять как скоро вы сможете его получить необходимо в поиске ввести название компании и перейти по первой ссылке. С левой стороны в окне "Отследить" нужно ввести номер накладной. Обратите внимание, что номер накладной состоит из 11 или 13 цифр.
Для более удобного поиска можно воспользоваться мобильным приложением, которое доступно в Android и App iOS.
Информация, которую вы получите при введении номера накладной (ТТН):
- статус посылки;
- дата отправки;
- местонахождение отправления в данное время;
- расчетная дата прибытия;
- пункт отправления;
- тип доставки;
- город назначения;
- номер почтового отделения или склада;
- обратная доставка (в случае наложенного платежа);
- информация об оплате.
Как отследить посылку без номера накладной
Согласно политики компании "Новая Почта" информацию о посылке можно узнать только при наличии номера экспресс-накладной. Если номер утерян, его можно восстановить, обратившись в ближайшее отделение "Новой почты". Для этого необходимо предоставить паспорт и номер телефона.
Подробная информация – на горячей линии Новой почты - 0-800-500-609, мобильный - +380 98 4 500 609.