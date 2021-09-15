Как отследить посылку Новой почты: что делать, если нет накладной

Как отследить посылку Новой почты / 24tv.ua

Отправляя и принимая посылки важно убедиться в том, что она идет точно по указанному адресу. Как отследить посылку по номеру и без номера накладной и через приложение, разобрался Главред.

О том, как не стать жертвой аферистов при пересылке посылок, читайте в нашем материале: В Новой почте объяснили, как нужно бороться с "посылочными" мошенниками.

Как отследить посылку Новой почты через приложение

Для того, чтобы быть в курсе направления ожидаемого или отосланного отправления, и понять как скоро вы сможете его получить необходимо в поиске ввести название компании и перейти по первой ссылке. С левой стороны в окне "Отследить" нужно ввести номер накладной. Обратите внимание, что номер накладной состоит из 11 или 13 цифр.

Для более удобного поиска можно воспользоваться мобильным приложением, которое доступно в Android и App iOS.

Как отследить посылку Новой почты за номером накладной / novaposhta.ua

Информация, которую вы получите при введении номера накладной (ТТН):

статус посылки;

дата отправки;

местонахождение отправления в данное время;

расчетная дата прибытия;

пункт отправления;

тип доставки;

город назначения;

номер почтового отделения или склада;

обратная доставка (в случае наложенного платежа);

информация об оплате.

Как отследить посылку без номера накладной

Согласно политики компании "Новая Почта" информацию о посылке можно узнать только при наличии номера экспресс-накладной. Если номер утерян, его можно восстановить, обратившись в ближайшее отделение "Новой почты". Для этого необходимо предоставить паспорт и номер телефона.

Подробная информация – на горячей линии Новой почты - 0-800-500-609, мобильный - +380 98 4 500 609.