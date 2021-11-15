Новая почта запускает необычную услугу и регистрирует новый бренд

Новая почта подала заявку в Укрпатент на регистрацию торгового знака NovaSpace.
Компания Новая почта начала устанавливать почтоматы в подъездах домов в городах-миллионниках.
Теперь каждый желающий может заказать установку почтомата в свой подъезд, чтобы получать посылки еще ближе и без очереди, сообщает пресс-служба почтового оператора.
Как установить почтомат в подъезде
"Для этого нужно заполнить на сайте анкету и указать адрес установки. Заявка рассматривается до двух дней, после чего оператор связывается с клиентом. Только после получения всех необходимых разрешений компания проводит установку", — говорится в сообщении.
Почтомат можно установить как в подъездах новых, так и старых жилых домов. Есть несколько видов моделей — на 10, 16, 24, 36 и 48 ячеек.
"Если инфраструктура здания не приспособлена к установке почтомата внутри, то его можно поставить возле дома. Важно, что почтоматами в подъездах могут пользоваться исключительно жильцы этого подъезда", — добавили в компании.
Посылки – на дом: что предлагают украинцам
Также в Новой почте подчеркнули, что это полностью бесконтактный способ получения посылки, который при этом существенно экономит время.
"Ведь можно в тапочках и домашней одежде спуститься на первый этаж дома и забрать свою посылку в любое удобное время", — подытожили в компании.
Почтомат работает круглосуточно — 24/7.
Сообщается, что получить из почтомата можно только оплаченные посылки до 20 кг фактического веса и оценочной стоимостью до 6000 грн. Максимальные габариты отправления — 40х60х30 см.
Если по каким-то причинам получатель не смог забрать свой заказ вовремя, то на третий день его переместят в ближайшее отделение Новой почты. Дополнительных оплат при этом не будет.
Новая почта регистрирует новый бренд: что известно
Как пишет издание dev.ua, Новая почта подала заявку в Укрпатент на регистрацию торгового знака NovaSpace с криптовалютными и компьютерными КВЭДами. Под новой торговой маркой планируется предоставлять ряд финансовых услуг.
Речь идет о расширении деятельности компании NovaPay, входящей в группу, с помощью увеличения количества продуктов и сервисов, которые не связаны с логистикой. Основанием для этого послужил запрос от клиентов – физлиц и бизнеса. Также принятый в этом году закон №1591-IX о платежных услугах расширил возможности для финансовых небанковских организаций.
По данным издания, Новая почта намерена использовать новый ТМ в сфере компьютеризации (9, 36 и 42 классы):
- комьютерное ПО;
- приложения и платформы;
- выпуск кредитных карт;
- переводы виртуальной валюты и обработка платежей;
- брокерские услуги;
- программирование;
- консультирование в IT;
- проектирование компьютерных систем.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве у парня на Новой почте украли свежий iPhone. Парень пришел забрать новенький Айфон последней модели, который уже был оплачен, но на почте его удивили -– мол, смартфона нет.
Также мы писали, что компания запустила обновленный трекинг отправлений на сайте и в смартфоне.
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