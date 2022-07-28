Украинская десантура сбросила взрывчатку точно в люк бронемашины оккупантов

Отличились новым воинским подвигом бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. И сбросили взрывчатку прямо в люк врагов.
Украинские десантники продемонстрировали очередной точный удар по врагу. Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины сбросили взрывчатку прямо в люк бронемашины оккупантов. Соответствующее видео было опубликовано 28 июля в Telegram-канале.
"Прицельность у этих ребят 10 из 10! Великолепная работа! Победа за нами!", – говорится в сообщении защитников.
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Напомним, ранее боец ВСУ по имени Александр, сбил вражеский беспилотник в свой 39-й день рождения.
"Свой день рождения мужчина встречал на передовой во время боевого дежурства, на котором и приземлил вражескую птичку", – сообщили в Генштабе украинской армии.
До того, как сообщает Одесский горсовет, украинские военные уничтожили дорогой российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост". Его использовали для разведки вдоль побережья Черного моря.
"Воздушная цель, выполнявшая задачи разведки черноморского побережья, беспомощно упала в Черное море. Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине!", – говорится в сообщении.
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