Украинские блогеры застряли в "снежной ловушке", ГСЧС отказалась помочь

Блогеры застряли в снежном плену

Сегодня в Тернопольской области на заснеженной дороге застряли украинские блогеры. Когда они позвонили в службу спасения 101, им отказали в помощи. В ГСЧС просто ответили, что "люди сами виноваты".

В автомобиле в снежной засаде оказались Надин Медведчук, Уля Станиславская, Андрей Хветкевич и Евгений Ковтуненко. Машину, в которой находились известные украинцы, снесло с трассы и засыпало снегом. Сама дорога полностью оказалась заметеной снежными осадками. После этого блогеры позвонили по номеру 101 (Служба спасения), пишет РБК-Украина

Как оказалось, помощь служба ГСЧС предоставлять не собирается. В ведомстве поинтересовались, нет ли в машине беременных или детей. Если нет, "у них есть вещи поважнее, чем заниматься спасением из снежной ловушки людей".

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"Нам сказали, что это наша личная проблема", - рассказал Евгений Ковтуненко.

Блогеры в отчаянии даже предлагали деньги спасателям, но те все равно отказали в помощи и бросили людей на произвол судьбы.

Обогрев в авто отключился, люди просидели в холодной машине 3,5 часа. В надежде на спасение украинцы на дороге останавливали водителей авто и просили их о помощи. Один из местных жителей, который ехал из Вышгородки, согласился и нашел трактор, чтобы вытащить машину из снега. Первый трактор не справился с задачей, но попытки второго увенчались успехом и люди были спасены. По словам блогеров, на дороге были еще несколько машин, оказавшихся в такой же ситуации.

"В итоге приехал трактор, который и помог нас вытащить. Мы предлагали водителям вознаграждение, но они отказывались, сказали, дайте только на солярку", - рассказал Андрей Хветкевич.

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