Украинские бойцы "поджарили" врага в поле: российская БМП сгорела с рашистами

Украинские военные "поджарили" оккупантов / Скриншот

Украинские бойцы "поджарили" очередной экипаж рашистов, которые ехали во вражеской БМП. Видео уничтожения рашистской техники опубликовали в Telegram "Третья Сила".

Вражескую БМД уничтожили защитники из 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка.

На кадрах, кроме горящей техники врага, видно поле, которое расстреляно сотнями снарядов.

Недавно стало известно, что украинские бойцы накрыли вражеские войска, которые пытались ударить во фланг украинским подразделениям. Рашисты в панике убегали от украинских артиллеристов.

Напомним, бойцы ВСУ совершили два точных удара из авиации по скоплению сил российских оккупантов и по одному из их опорных пунктов в Херсонской области. Также они уничтожили 3 вражеских склада боеприпасов и 30 оккупантов.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты в нескольких местах на Донбассе обстреляли позиции украинских воинов и выдвинулись на штурм.

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