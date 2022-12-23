Украинские военные могут учиться эксплуатации Patriot на базе в США - Politico

Пока что ни одни учения не проводились в Соединенных Штатах. Однако окончательное решение Пентагоном еще не одобрено.

Пентагон может обучать украинских военных управлять Patriot в США / Фото 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Википедия

Пентагон не исключает возможность обучения украинских военных эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot на военной базе в США.

Сейчас американское Минобороны обсуждает вопрос о том, следует ли проводить полный цикл обучения на территории США или лишь его часть. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что 24 февраля ВСУ завершили тренировки на ряде различных вооружений, предоставленных НАТО, включая HIMARS, в Восточной Европе, Германии и Великобритании.

"Но до этого момента ни одни учения не проводились в Соединенных Штатах. Однако окончательное решение еще не одобрено", - пишут журналисты.

Нужно несколько месяцев, чтобы обучить украинцев управлению ЗРК Patriot. Обучение можно провести в США в Форт-Силле в штате Оклахома - там находится большинство инструкторов и сложных тренажеров.

Хотя проведение тренинга в Европе выполнимо, но сопряжено с большими логистическими трудностями.

Отметим, в Министерстве обороны США заявляли, что украинским военным понадобится несколько месяцев для того, чтобы освоить зенитные ракетные системы Patriot. Они помогут защитить небо от крылатых, баллистических ракет и вражеской авиации, а также позволят поражать вражеские цели на расстоянии большой дальности.

Передача ЗРК Patriot Украине

Президент США Джо Байден 21 декабря поручил Госдепартаменту предоставить Украине военную помощь на сумму 1 млрд долларов.

Также Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил, что Минобороны США предоставит Украине помощь еще на 850 млн долларов. По его словам, в новый пакет войдут системы противовоздушной обороны Patriot.

В ходе пресс-конференции президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подтвердили, что Киев получит ЗРК Patriot. По словам Зеленского, Украина попросит еще одну такую батарею.

При этом российский диктатор Владимир Путин пригрозил "пощелкать" ПРО Patriot, которые США предоставят Украине. Он считает Patriot "устаревшими системами".

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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